復華日本龍頭 ETF 自7月1日起掛牌上市 並得辦理融資融券
臺灣證券交易所表示，復華投信募集發行的「復華日本護城河優勢龍頭企業ETF證券投資信託基金」(00949)受益憑證，將於2024年7月1日正式掛牌上市，並得辦理融資融券。
證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 (NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)」，由ICE Data Indices, LLC指數公司所編製及維護。該指數由日本東京證交所掛牌股票中，以市值與產業營收市占率等指標，並輔以流動性檢驗及基本面等條件設定，選取排名前30名為成分股，採自由流通市值加權計算而成。
證交所表示，包含這檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達162檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言