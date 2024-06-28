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復華日本龍頭 ETF 自7月1日起掛牌上市 並得辦理融資融券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，復華投信募集發行的「復華日本護城河優勢龍頭企業ETF證券投資信託基金」(00949)受益憑證，將於2024年7月1日正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 (NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)」，由ICE Data Indices, LLC指數公司所編製及維護。該指數由日本東京證交所掛牌股票中，以市值與產業營收市占率等指標，並輔以流動性檢驗及基本面等條件設定，選取排名前30名為成分股，採自由流通市值加權計算而成。

證交所表示，包含這檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達162檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

ETF 日本

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