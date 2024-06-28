七檔ETF 調降保管費

ETF爭霸戰愈演愈烈，共七檔ETF將陸續調降保管費，其中，國泰永續高股息（00878）將於7月10日起調降保管費，由現行的0.035%降至0.03%，總費用率（管理費+保管費）將降至0.028%，將成為高股息ETF中最低的一檔。

據了解，元大、國泰投信旗下各四檔ETF，合計共八檔ETF將調整ETF保管機構報酬率計算級距、費率，其中，00878、國泰10Y+金融債、國泰投資級公司債、國泰A級公司債按最新規模來看，00878降至0.03%，其餘三檔債券ETF則調降至0.05%，調整將於7月10日生效。

而元大S&P500降至0.06%、元大S&P500正2降至0.18%、元大美債7-10降至0.1%；至於元大美債1-3因規模尚未達下一個級距，將仍維持0.06%，四檔調整將自翌日生效。

高股息ETF是現下投資人最夯的商品，指標之一的00878一舉一動都是市場觀察焦點。在目前22檔台股高股息ETF中，總費用率以00878和凱基優選高股息30的0.285%最低，管理費及保管費按規模來看同為0.25%和0.035%；00878未來將降至0.28%，成為一片高股息ETF中最低的一檔。

隨著ETF成為時下投資人的投資必需品，連帶ETF生態圈也逐漸壯大中，隨著ETF規模的提升，而身為發行商的投信業者也將更有話語權，調降保管費此舉將為投資人爭取降低長期投資成本，有助於實施普惠金融，未來是否有更多ETF調降費用率，讓投資人降低付出成本，將值得觀察。

愈來愈多家業者搶食ETF大餅，ETF大戰除了比拚配息率、創新、既有產品的優化也成為新戰場，除了費用率外，近期陸續有ETF增加配息頻率，讓投資人更多元化產品的選擇，提升資金運用靈活度；增加收益平準金，避免配息受規模增加而稀釋；此外，隨著全球股市多頭列車持續，分割及反分割也成新焦點。