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挑選高股息ETF 三點教戰

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

第2季以來台股迭創新高，吸引投資人「錢」進相關ETF，受益人已超過800萬人，受益人數前五名皆為高股息ETF。但面對眾多高股息ETF該如何挑選？投信法人建議從三點挑選，分別是選股邏輯、成分股重疊度、成分股分散性。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，ETF設計初衷，在於方便投資人追蹤特定指數背後的一籃子股票，而高股息ETF也不例外。檢視ETF時，可先從選股邏輯下手，因即便都屬於高股息ETF，也可能因為篩選成分股的邏輯不同，使得ETF表現屬性有所不同。例如「股利法」較著重股息高低，而「綜合法」則有助兼顧資本利得與股息機會，又如野村臺灣趨勢動能高股息（00944） 是採取雙指標，同時評估股價動能與股利水準。

其次，比較ETF成分股重疊度。不少投資人偏好配置多檔ETF希望達到分散效果，但更需留意ETF彼此之間的成分股「重疊度」，張繼文建議最好低於一半以下，避免一籃子ETF都買到類似的成分股，也就等於投組風險還是集中在特定個股上；擁有獨門成分股也有助擴大投資機會。

第三是成分股分散性，張繼文說，既然選擇投資一籃子股票而非單押個股，就應該留意單一個股占整體ETF，或自身投組的比重；例如野村臺灣趨勢動能高股息的50檔成分股單一比重均不超過3%，單一個股波動對ETF表現較低、有助ETF表現穩健。

展望高股息ETF投資前景，中信成長高股息經理人張圭慧認為，受惠AI題材持續火熱，加上蘋果全球開發者大會（WWDC）推出「Apple Intelligence」，為科技產業挹注成長動能，預期在去年5、6月低基期及半導體及伺服器需求殷切下將持續拉貨下，擺脫「五窮六絕」外銷訂單可望持續正成長，可望帶動受惠程度較高的高股息ETF，投資人可伺機布局。

雖然高股息ETF大受投資人歡迎，但張繼文提醒，應將ETF視為整體資產配置的一環，避免壓身家、甚至開槓桿，以免市場一有波動就造成龐大心理壓力、影響投資決策。

至於領到的息如何運用較好？野村投信表示，台股長期向上、長期投資成果佳，因此若領到的配息支應日常資金需求有餘，不妨滾入再投資回市場，才有助複利效果的累積。

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