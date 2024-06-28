他嫌0050賺太少「何不直接買台積電？」 網曝最大優勢

市值型ETF 0050成分股中，台積電佔比較大，也因此當大盤上漲時，0050漲幅多較明顯。有投資小白好奇，「買0050為何不直接買台積電？」畢竟台積電股價下跌時，0050也會跟著賠錢。其他人則解釋，當台積電下跌時，0050會調整台積電持股比例，因而降低風險。

台股27日開低震盪，收在22,905.98點，下跌80.71點，跌幅0.35%，成交量4,415.31億元，三大法人賣超177.17億元。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「買0050為什麼不直接買台積電？」他好奇，0050有將近一半的成分股為台積電，過去股價也幾乎都跟著台積電漲跌，報酬率卻比台積電低很多，許多人為了降低風險而買0050，但0050基本上就是跟台積電綁在一起了，當台積電下跌也同樣會慘賠，除此之外，目前局面來看，除非有全新突破性的晶片製造技術出現，否則台積電仍會獨霸一方，還會越做越大，萬一台積電倒了，台灣經濟可能也沒救了。

該網友好奇，「那投0050是要趨避什麼風險？好像只是在降低自己的收益，就算台積電短期下跌，時間拉到一年兩年來看，還是會漲回去，就像當初600多的時候大家在笑台積電，現在已經900多，還有前幾天跌到940，兩天內又漲回來了」。

其他人則留言「如果台積一直跌，0050就會調整台積的比例，讓其他強勢公司股票比例補上來，比你單壓台積一支風險低很多」、「就是買不起台積電才買0050，也可以當作分散風險，買一籃子的ETF本來就沒有穩賺不賠。你看好你才買呀，而且ETF也會定期調整成分股，用少少的錢參與到台積電的感覺不香嗎？」、「因為0050可以換成分股，如果新的護國神山起來還可以漲回來，台積電倒了就倒了」。