00940配息被嫌少！網酸「不及格」：買200張才有1萬

元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，受益權單位預估配發金額為新臺幣0.05元，未來將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息，7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。網友對配息金額並不滿意，有人直言「不及格，元大太保守」，也有人戲稱「配得出來就很意外了」。

00940於上市掛牌當周至6月21日，投資人數自70.8萬成長至96.3萬，發行單位數亦呈增加，顯示投資人持續加碼買進，伴隨淨值成長，最新規模並來到1,883億，即將成為最新一檔規模站上2,000億的高股息ETF。

一名網友在論壇Dcard發文分享00940配息公告，他表示，「我個人原本預估至少要0.07元才合格，看來元大還是相對保守！看看其他家都是年殖利率8-10%在走跳的，但因為月配息很快就會面臨下次配息了」。

其他人則留言「0.05真的有點低，換算起來殖利率不到6趴，乍看還可以，但高股息界中成績是後段的」、「有點爛欸，還好我沒買」、「偏爛，買他成份股實在多」、「慘啊！00919季配2023/6第一次配還有0.54」、「如果只有買一張，配息50-10元手續費=40元」、「台灣價值選股邏輯失敗，早就不相信先賣掉轉存別檔都好太多了」、「200張也只有一萬啊」。

不過也有人緩頰「取整數6%，以往大家都說不錯，現在沒8%以上好像就爛的要死，大家就開始說不要買這個」、「要配多少才算多？10元的價格要求要多苛刻？買的人覺得可以就好了。最不缺的就是酸言酸語的好嗎？」

還有人留言「沒什麼資本利得能配出來就很意外了，總不能無中生有，不過多少都沒差，沒買高股息，繼續看戲」、「畢竟沒啥資本利得、成份股也還沒收到多少股利，本來就沒甚麼東西可配，能配這樣算不錯了吧」。