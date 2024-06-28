00940配太少他抱不住了！20萬改買00919或00878 網選前者原因曝

元大台灣價值高息ETF（00940）上半年IPO期間引熱潮，規模高達1,752億元，掛牌即「巨嬰」；26日發布首次配息金額0.05元，換算年化配息率約6％，引發投資人不滿。PTT網友哀嚎「台灣價值就是一場騙局」，他打算將投資在00940的20萬資金改投00878或00919，有人建議「00919成長空間更大」。

元大台灣價值高息（00940）配息公告，受益權單位預估配發金額為新臺幣0.05元，未來將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息，7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。

一名網友在PTT發文表示，他砸下20萬買進00940，雖然面臨破發命運，他仍期待配息可以令人驚喜，想不到公告只有0.05元，「得來的只有驚嚇，說好的8%？」甚至配息公布後連股價都下跌，不確定能否成功填息，「台灣價值就是一場騙局嗎？」

該網友說，他不打算繼續持有00940，規劃改買00919、00878，考慮到00919剛剛除息結束，是進場好時機，配息0.7元也很不錯，成長性更好；00878則是配息0.51元、年化配息率9%，股價持續上升，也很適合長期投資。

其他人則留言「年化6%很猛了啦，我覺得低風險超過5%都不錯了」、「你為什麼不買真台灣價值的雲豹呢？現在是給你上車的好時機」、「今天跑一堆人 之後也填息不了吧」、「去買台積電啊，每年固定領1萬」、「我是只買919、878就原本的好好放著配就行」、「919成長空間比較大」、「只買919，絕對不放手，三個月領一次零用錢」。

還有人哀嚎00939更慘，留言「還有一個還在破發的」、「939才是最爛的」、「我939到現在還沒解套呢」。