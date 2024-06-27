00940配0.05元年化不及8％很差？ 網氣噗噗：出清換00878、00929、00919

元大台灣價值高息ETF（00940）上半年IPO期間引熱潮，規模高達1,752億元，掛牌即「巨嬰」；昨日發布首次配息金額0.05元，換算年化配息率約6％，網友直呼失望「和當初主打8%多的訴求就是不一樣～差很大」、「明顯是廣告手段」、「連一碗滿漢都買不起；笑死，根本詐騙」！

網友在論壇發文表示，看到00940發布配息公告引起了很多股民的反彈，想起了當時申購時候的亂象，果然，意外總是會發生。

他也說到「未來能不能穩定配出6%都是未知數，這兩天要趕快出清，轉向其他高股息ETF比較實在，像是00919、00878應該都算不錯的選項」。

底下網友紛紛附和「當初不知道吃錯什麼藥被00940廣告騙到」、「再來就是拚手速，先跑先贏」、「好險全出拿去買00878跟00929了」、「真的寧願選規模快破3000億的00878」、「當然00878，現在位階這麼高，00878抗跌能力較好」。也有網友預測之後將迎來大媽賣壓潮，紛紛出走逃向其他高股息ETF的懷抱，被背叛的情緒顯而易見。

其實，00940指數過去殖利率超過8％，若以發行價格10元，以月配息去推算，每個月配息大約0.07元就有達到標準；這回首次配息，00940歷經破發，中間縱使已經換過一次成分股，資本利得可想絕對不多。

即便有收益平準金機制，因為00940募集期間規模就「很巨大」，至除息前規模也成長不多，能夠動用的平準金自然也不會太多；雖不到宣傳時所說的8％，但也不到真的很差，不過若是追求年化配息率要「絕對高」的投資人，或許選擇其他檔發行上市較久的高股息ETF是最快速，相對資本利得（有本）較多，就有底氣給出相對高的配息率。