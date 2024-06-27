低薪也想有現金流...過來人建議「不要選高股息」：全押主動基金報酬更好

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聯合新聞網／ 詹璇依
投資需要依照自身能力量身打造計畫。投資理財示意圖／ingimage
投資需要依照自身能力量身打造計畫。投資理財示意圖／ingimage

有一個我蠻常問被問到的問題，「璇依主播，薪水不高該怎麼投資，我對基金很心動，但也想靠高股息ETF來創造未來的現金流，該怎麼辦呢？」

根據收入高低，選擇投資方法

我用以下幾個情境，來幫讀者分享我認為合適的投資方法。首先不論年紀，而是根據收入來分配資金跟工具，當收入少的時候目標只有一個，那就是積極增加資產，所以要追求豐厚的本利和。

薪資越少的時候，全押主動基金就沒錯。不論是單筆或是定期定額，台股主動式基金績效都比ETF好，無論一年、三年還是五年都一樣。

所以透過主動基金累積資產，是最有效率的方式。

情境一：薪資3萬元，月扣6千元全買基金。

情境二：薪資4萬元，一個月買半張高股息ETF，月扣6千元買基金。

情境三：薪資5萬元，一個月買一張高股息ETF，月扣6千元買基金。

情境四：薪資6萬元以上，一個月買一張高股息ETF，月扣9千元買3檔基金。

情境一到三中，雖然我設定的是6千元，但如果可以把薪水的三分之一都拿去投資，是更快擺脫窮忙的方法，達成高效率投資術。

情境二薪資4萬的投資人，若還沒40歲我也建議全押主動基金；如果超過40歲，則可以開始慢慢養大果園，一個月再加買半張高股息ETF（資金約1萬元）。

薪資5萬元以上的人，通常也是三明治族，可以投資的資金有限，但同時也得思考跟佈局現金流策略。所以建議他們一個月買進一張高股息ETF（資金約2萬元），並且維持主動基金的扣款。

最後，薪資6萬元以上的人，除了一樣維持每個月買進一張ETF，還可以提高主動基金的投資比重。

累積張數後，看到複利的力量

而買進的方法除了定期定額，也可以採取「定期定額＋逢低加碼」的投資策略，根據自己的薪資和年紀，選擇相對應的投資法。

留下緊急準備金之後，在龍頭帳戶也就是主要薪資收入的帳戶，除了固定薪水，還會有分紅、年終獎金、績效獎金等入帳。若還有餘力，這些錢可不能拿去吃喝玩樂，而是要當作銀彈庫，等待股災時「逢低加碼」之用。

如此一來有可能將年均報酬率拉高到10%，但不要停止自己的養大資產計畫。除了透過主動基金會衝的特性，讓火箭帳戶發揮最大功用，也透過果園帳戶播種慢慢種樹。雖然是一個月買進半張或一張ETF，但只要維持紀律投資且複利再滾入，持續貢獻股利，就能安穩地規劃退休生活。

上述的方法主要是透過累積張數，讓大家知道時間複利的力量。

那為什麼對於月薪只有三、四萬元的上班族，建議先買半張高股息ETF呢？

首先，我希望大家還是要佈局主動投資，一定要透過優質的基金提高報酬率。第二，若每個月買一張高股息ETF，大約要2萬元，等於是薪資的一半，負擔會比較大；若用半張計算，一個月撥出約1萬元，兩個月也就能有一張，亦能實現累積張數的成就感。

（本文摘自大樂文化《如何賺高股息 ETF及科技基金：3年獲利100%的紀律投資術！》，作者：詹璇依）

ETF 高股息

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