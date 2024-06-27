以00919、00929為先例…00940配息會越來越多？ 不敗教主：非絕對前提要有本錢

00940配息0.05投資人不滿意，有網友說ETF的配息都是越來越多，看看00919、00929就知道了！

這種講法，是錯的。

想要配息，就必須要有本錢，難道投信會自掏腰包？不可能的。

看看元大投信的說明，00940配息以股利所得與資本利得為主，股利所得就是50支成分股的配息。

資本利得就是成分股的價差，00940發行價是10元，目前是10.13元，有賺到多少資本利得？

看看00919、00929，發行時是15元，現在是20幾元，賺到大把的資本利得，人家當然有本錢越配越多。

而且根據規定，當ETF的股價低於發行價時，不可以配發資本利得，對00940不利。

因為目前是2.3萬高點，再大漲並不容易；再來就是00940開始配息，淨值（股價）也會跟著往下。

一旦股價低於10元發行價，就不能配發資本利得，股利反而是有可能減少的。00940未來一年的股利，不要有太高的期待。

投資ETF，你不能無腦的一知半解，還是得好好地做功課。

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