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大盤飆高...存股族買不下ETF？達人「如同買菜、再貴都得買」：轉往高股息

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
股市價格屢創新高，ETF價格也跟著水漲船高。台股示意圖／中央社。
股市價格屢創新高，ETF價格也跟著水漲船高。台股示意圖／中央社。

最近大盤長踞二萬二千點，無論是市值型高股息ETF價格都不斷攀升，面對什麼都貴的ETF，投資者又該何去何從，才能持續累積資產呢？

小車個人的做法如下：

市值型ETF跟飆升的台積電要不要賣？

如果恰好有資金需求可以趁機部分獲利了結，若無資金需求純粹覺得漲高想賣，須先想好賣出所得現金的去處，如：投入另一個標的或買房。

不過「水至清則無魚」，存股對自己太過一絲不苟很難存得長久，看著大盤ETF、台積電的未實現獲利%數這麼高，難免心癢難耐，一股不賣似乎又擔心自己做了一場紙上富貴的夢。

因此成長股一旦價格創新高，我就會賣一點零股小小了結一下，賣出的錢也許買其他標的，也許留在證券戶等待下次適合加碼的時機。如此既保留了大部分股票繼續向上錢滾錢，也獲利了結小部分零股到此價格留下交易足跡。

大盤這麼高，該不該繼續投入資金？

小車常講的一句話：「買菜就跟買股一樣，再貴還是得買，才能持續累積資產。」

以前大盤破一萬點時，很多人常說「居高思危」，但如今大盤已破二萬二千點，甚至偶爾能破二萬三千點了，可見漲跌一事不是這麼容易預料的。

若每次都因為大盤高點而停止買進股票，等到崩盤時再來加碼，日復一日，年復一年，也許只能永遠當個場外的舉人了。

雖然我贊成大盤高點時資金仍要持續投入，但也應分批進場，不宜一筆錢直接all in，容易一時腦熱在高點套牢。

小車喜歡「在大盤高時買高股息ETF，大盤低時買市值型ETF」。因為高股息ETF受限於選股邏輯中對殖利率的要求，有其價格天花板。會有高點，但不像市值型ETF般價格一去不復返。

因此在大盤高點時，高股息與市值型ETF皆貴的情況下，我會買進漲幅相對較小的高股息ETF。

相對的，大盤崩跌就像百貨公司大特價，市值型ETF跌幅會較高股息ETF大，所以此時買進市值型ETF的價格更划算。此時利用低點大量建倉，也會讓自己的持有均價立於不敗之地，不僅抗跌，股市回溫時的紅利也會加倍。

以上做法，與大家分享。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲小車 x 存股實驗授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 ETF 市值型 高股息

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