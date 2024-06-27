美國公債20年期殖利率在4.52％以上…就按計畫加碼！ 達人：這一波可以很好把握的機會
【股市爆料同學會．無為】
今（26日）晚數據
下圖是本週一發文後，於留言區中的提醒！
看看今晚摸4.58%ㄧ事是否能成真...
若是收在4.52%（誤差值0.01%）以上，我會按計劃開始加碼的動作！
有時候真的也不需要去找理由，目前看收益率「單純就是技術面反彈」，只要不要突破4.74%，都沒有大問題，相反地，是我們這一波可以很好把握的機會！
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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