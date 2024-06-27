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台股站上22,000點大關以來 00919、00946日均量逾2.2萬張人氣旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股站上2.2萬點以來，日均量逾2.2萬張台股ETF。(資料來源：CMoney)
台股站上2.2萬點以來，日均量逾2.2萬張台股ETF。(資料來源：CMoney)

近期台股多頭氣盛，在AI題材續夯、科技權值股領頭之下，大盤自4月22日波段低點反彈一路向上，更在6月12日首次收盤站上2.2萬點大關並保持至今，進一步觀察自6月12日以來，日均量也在2.2萬張以上之人氣台股ETF，截至26日收盤為止，共計有九檔，類型由高息ETF和科技主題ETF所組成，包括元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、台新永續高息中小（00936）、大華優利高填息30（00918）、國泰永續高股息（00878）、群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）與台新臺灣IC設計（00947）。

進一步分析這幾檔近期交投熱絡的台股ETF，推測其人氣匯聚的因素有二，一為近期台股走勢強勁，尤以科技巨頭表現亮眼，而這些ETF中亦有涵蓋這些高人氣股，故進一步吸引想透過ETF參與行情、又想分散風險的投資人布局；二為自6月中旬到本周間，多檔台股ETF除息，包括上榜的00929、00919、00918等，因此也吸引投資人搶在除息前買進參與領息。

ETF達人表示，近年來在台股高息ETF推陳出新下，包括成分股篩選機制的優化、配息頻次調整等等，都令高息ETF維持高市場熱度，每逢ETF配息公告後，更是容易激起市場買氣。以近期成交熱絡的00919來看，其選股邏輯訴求精選高息，在每年5月底進行第一次指數審核，從今年已公布股利的股票，排除已除息股票，再從中選出高股息個股，第二次指數審核於12月底，篩選當年度前三季已公佈EPS成長率高的公司，超前佈署隔年極具股息及股價成長潛力之股票，有助兼顧收益與資產增值契機。

ETF達人進一步指出，除了高息ETF受青睞外，在這波由科技股帶動的行情下，與科技相關的ETF同樣受到矚目，而這9檔近期交投熱絡的ETF中，除了大眾熟悉的00929外，還有兩檔今年才掛牌上市的新兵上榜，分別為00946群益科技高息成長，以及00947台新臺灣IC設計

00946訴求精選優質科技高息股，是第一檔將外資認同度納入考量的ETF，因能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，同時也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，以求兼顧成長與高息。而00947則著眼於台灣IC設計產業，以滿足看好該產業前景之投資人需求。

00947台新臺灣IC設計 ETF 台股

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