00940首配0.05元表現「差強人意」！ 存股哥：很期待它能成為月月配的00878

前幾個月引起瘋狂申購潮的940今（26日）天公告首月配發股息，預計配息0.05元，比我預估的0.07還少了0.02，年化殖利率約5.88%，對於首次配息我覺得就四個字「差強人意」。

以殖利率的角度來看，現在第一梯隊的年化殖利率都已經配到8%以上，如果連至少6%都拿不出來，那我覺得競爭力會稍嫌不足些。

這也是為什麼我習慣觀察2-3次配息的原因，因為同樣的金額我可以買8%的878或是10%的929，股價表現還比較強勢點。

不過還好股價已經浮出水面，這幾個月有持續買的人可以拿到9塊多成本價，要是現在還被破發，確實有點不太好看。

看一下目前940成分股（以元大投資先生顯示之數值），電子-半導體32.62%、金融保險14.9%、電子-電腦及週邊14%、航運10.24%、電子-電子零組件7.21%、其他19.65%。

自己是還蠻認同他的成分股跟選股邏輯，畢竟金融保險佔比高的話，代表相對穩健些，我也比較偏好穩健類的ETF，且金融股今年表現好，所以還是可以期待未來走勢。

雖然首此配息普普通通，但持有的老鐵也不用太灰心，看一下組成產業別類似的878過往歷史，掛牌以來被破發4個月，首季配息剛好也是0.05元，但878還比940貴了4-5塊，當時市場一片看衰，要比慘878掛牌的前半年更慘。

但後來的事大家都知道了，878成為最強ETF，在我心裡沒有之一，配息逐季提高不說，股價也是節節向上，別忘了，878可是經過2022考驗的頂尖強者。

總結就是我覺得940現階段表現普通，但我很期待他它可以成為月月配的878，再觀察個2個月看看，如果之後的配息可以好轉，年化殖利率衝到8%以上，那我也許就會開始布局。

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