快訊

113分科測驗衝刺／生物注意mRNA疫苗、邦克列酸 遵守1原則

「都市熱島」現象讓北北桃高溫相連 成大學者示警：每年都是餘生最涼夏天

孫安佐的世界多破碎…才會萌生拯救念頭？心理師：他要削弱爸爸的財富

00940首配0.05元表現「差強人意」！ 存股哥：很期待它能成為月月配的00878

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

前幾個月引起瘋狂申購潮的940今（26日）天公告首月配發股息，預計配息0.05元，比我預估的0.07還少了0.02，年化殖利率約5.88%，對於首次配息我覺得就四個字「差強人意」。

編輯推薦

以殖利率的角度來看，現在第一梯隊的年化殖利率都已經配到8%以上，如果連至少6%都拿不出來，那我覺得競爭力會稍嫌不足些。

這也是為什麼我習慣觀察2-3次配息的原因，因為同樣的金額我可以買8%的878或是10%的929，股價表現還比較強勢點。

不過還好股價已經浮出水面，這幾個月有持續買的人可以拿到9塊多成本價，要是現在還被破發，確實有點不太好看。

看一下目前940成分股（以元大投資先生顯示之數值），電子-半導體32.62%、金融保險14.9%、電子-電腦及週邊14%、航運10.24%、電子-電子零組件7.21%、其他19.65%。

自己是還蠻認同他的成分股跟選股邏輯，畢竟金融保險佔比高的話，代表相對穩健些，我也比較偏好穩健類的ETF，且金融股今年表現好，所以還是可以期待未來走勢。

雖然首此配息普普通通，但持有的老鐵也不用太灰心，看一下組成產業別類似的878過往歷史，掛牌以來被破發4個月，首季配息剛好也是0.05元，但878還比940貴了4-5塊，當時市場一片看衰，要比慘878掛牌的前半年更慘。

但後來的事大家都知道了，878成為最強ETF，在我心裡沒有之一，配息逐季提高不說，股價也是節節向上，別忘了，878可是經過2022考驗的頂尖強者。

總結就是我覺得940現階段表現普通，但我很期待他它可以成為月月配的878，再觀察個2個月看看，如果之後的配息可以好轉，年化殖利率衝到8%以上，那我也許就會開始布局。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 季配息 月配息 殖利率

延伸閱讀

00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

00940開獎！持100張「首月領5000元」 投資人哀號：說好的8%起呢？

千張00929月領20多萬...本金多買股如買菜 小資存股嘆：別人起點是我終點

00940首配0.05元…年化配息率約6％！ 7月10號最後買進日

相關新聞

00940預估配0.05元…賺價差領股息！達人：不懂為何自救會比我粉絲團熱鬧

元大台灣價值高息（00940）第一次配息數字出爐了，每單位配0.05元，年化殖利率5.88%，無條件進位6%

00940首配0.05元表現「差強人意」！ 存股哥：很期待它能成為月月配的00878

以殖利率的角度來看，現在第一梯隊的年化殖利率都已經配到8%以上，如果連至少6%都拿不出來，那我覺得競爭力會稍嫌不足些。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

配息高達0.7元 該續抱00919嗎？過往除息紀錄、成分股調整一次看

00919每季一次的除息日，總是讓市場引頸期盼，這次配息高達0.7元，有80萬股民受益，但貼息之後還會填息嗎？該如何看待00919後市？尤其今（24日）台股大跌逾400點，股價開低走低，盤中最低面臨貼息窘境，讓80萬投資人都關心，究竟還能不能續抱？

00940首次配息0.05元 年化配息率接近6%

元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，依據昨（26）日收益分配評價，受益權單位預估配發金額為0.05元，也就...

九檔台股ETF 買氣火熱

台股多頭氣盛，在AI題材續夯、科技權值股領頭之下，6月12日加權指數收盤站上2.2萬點以來，台股ETF日均量在2.2萬張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。