00940首次配息0.05元 年化配息率接近6%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告。 聯合報系資料照
元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告。 聯合報系資料照

元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，依據昨（26）日收益分配評價，受益權單位預估配發金額為0.05元，也就是每張50元，年化配息率接近6%。00940將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息。

00940每受益權單位配0.05元，以昨日收盤價10.2元估算，單月配息殖利率0.49%、年化配息殖利率約5.88%。

7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。

00940於4月初上市掛牌當周至6月21日，投資人數自70.8萬人成長至96.3萬人，發行單位數也增加，顯示投資人持續加碼買進。

伴隨淨值成長，最新規模來到1,883億元，為規模第五大的高股息ETF。規模前四大的高股息ETF依次為：元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息。

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源，主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得。其中，股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

月配息 高股息

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