九檔台股ETF 買氣火熱

台股多頭氣盛，在AI題材續夯、科技權值股領頭之下，6月12日加權指數收盤站上2.2萬點以來，台股ETF日均量在2.2萬張以上共計有九檔，主要類型是高息和科技。其中，元大台灣價值高息、復華台灣科技優息及群益台灣精選高息三檔，日均量逾13萬張。

這九檔人氣ETF為：元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、台新永續高息中小、大華優利高填息30、國泰永續高股息、群益科技高息成長、統一台灣高息動能及台新臺灣IC設計。

交投熱絡的台股ETF人氣匯聚因素有二，一為近期台股走勢強勁，以科技巨頭表現亮眼，而這些ETF持股涵蓋這些高人氣股，吸引看好行情又想分散風險的投資人；二是自6月中旬到本周間，多檔台股ETF除息，包括上榜的大華優利高填息30、復華台灣科技優息及群益台灣精選高息，吸引投資人搶在除息前買進參與領息。

ETF達人表示，近年來在台股高息ETF推陳出新下，包括成分股篩選機制的優化、配息頻次調整等，都令高息ETF維持高市場熱度，每逢ETF配息公告後，更容易激起市場買氣。

法人指出，除了高息ETF受青睞外，這波由科技股帶動的行情下，與科技相關的ETF同樣受到矚目，這九檔近期交投熱絡的ETF中，群益科技高息成長及台新臺灣IC設計則是今年才掛牌上市的新兵上榜。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，該ETF成分股遍布於電子、金融與傳產等多元產業，因此自5月起由航運與半導體帶動的漲幅，ETF也有亮眼表現。