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00940開獎！持100張「首月領5000元」 投資人哀號：說好的8%起呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF 00940。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
高股息ETF 00940。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

萬眾矚目的00940「元大台灣價值高息ETF」配息出爐！投資人粗估買進100張，首月可領4990元。不過，年化配息率只有近6%掀起股民熱議，網友們疑惑「說好的8%起呢？」

元大台灣價值高息ETF（00940）成立後首次配息公告，依據6月25日收益分配評價，預估配發金額為0.05元，相當於每張50元，年化配息率將近6%。00940將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息。

臉書社團「00940自救會」一名股民發文表示，100張大約配5000元，假如每個月都5000元，一年也有60000元也不錯，並自嘲「明天大家不要走」，不然又會破10元發行價。還有人哀號「叫3月底預購的情何以堪，等了三個月只發50元」。

PTT鄉民熱議「哇靠，太少了吧」、「說好的8%起呢？」、「『零零韭肆您』忙了半天，結果年化報酬率只有6趴，之前搶買的大媽們哭哭」，甚至有人提醒如果保管銀行不同「買1張扣手續費賺30元」。

不過，一名PTT鄉民分享查詢的數據，目前00940淨值是10.23元，收益平準金有0.09元，資本平準金有0.14元，首配0.05元，當初花100萬申購買100張的，首月能領4990元，當初花200萬申購買200張的，首月能領9990元，「雖然沒有像當初廣告宣稱的8趴殖利率這麼高，但以首配來說，我覺得已經算及格了啦」，也有其他網友說「它又沒有太多資本利得，要用什麼配，6%算有心了」。

00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 元大

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