00940開獎！持100張「首月領5000元」 投資人哀號：說好的8%起呢？

最近認識一個朋友，月薪50萬，存款有3000多萬，都沒有在投資。他說他最近想開始學存股做投資。他這種薪水、這種財力，真的是你不理財，財就來理你了。他馬上就買了 1,000多張的00929，果然好野人買股票跟買菜一樣，瞬間就月月配20幾萬了，直接抵達我的終點了。

2024-06-26 09:38