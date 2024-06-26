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00940首配0.05元 年化配息率近6％、7月11日除息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，依據6月25日收益分配評價，受益權單位預估配發金額為0.05元，也就是每張50元，年化配息率接近6%。00940將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息。

00940每受益權單位配0.05元，以6月26日收盤價10.2元估算，單月配息殖利率0.49%、年化配息殖利率約5.88%。7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。

00940於上市掛牌當周至6月21日，投資人數自70.8萬成長至96.3萬人，發行單位數也增加，顯示投資人持續加碼買進。伴隨淨值成長，最新規模來到1,883億元，即將成為最新一檔規模站上2,000億元的高股息ETF。

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

元大投信指出，以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元。若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

元大投信 月配息

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