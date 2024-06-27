每月1萬定期定額00929或00946？過來人曝：這檔報酬率已8%

許多人喜歡定期定額買進ETF投資，可以省去看盤的心力，固定投資。有網友考慮每月定期定額投資1萬元，但無法決定要選擇00929或00946，其他人建議，00946的選股是外資支持的標的，00929則多為中小企業，建議選擇00946，有買進00946的投資人分享「報酬率已8%」。

一名網友在PTT發文表示，他每月可以有1萬元的投資資金，目前手上持有0050，收益不錯也打算繼續長抱，不過為了未來規劃，他需要穩定現金流，因此這筆資金不想再買0050等市值型ETF，而是想買高股息ETF。

該網友考慮投資00929或00946，00929近幾次配息佳，但配息可能無法一直都維持穩定，換股次數較少，難以跟上世界變化；00946目前價格低，成長性不錯，但8月才開始配息，難以掌握配息金額。至於熱門的00878他本來也有考慮投資，但考慮到台灣的科技股漲幅會比較好，所以想往純科技股的ETF前進。他問，「目前是比較偏好00946，畢竟一個月才1萬，買這檔累積比較快，如果是各位會怎麼挑選？」

許多人推薦00946並留言「兩檔說實話都不錯，不過你只有一萬的話00946吧」、「00946的選股是外資支持的，00929比較多中小型企業，00946好點」、「00946是今年的月配黑馬，我自己有買，成長是真的不錯，滿期待八月配息」、「我00946掛牌當天買上市價，報酬最高有到8%」。不過也有人支持00929並留言「00929去年買的，配到現在一個月領一萬帳面還是紅的，配的又在投回去給你參考」、「推00929配息真的很穩定又高」。

另還有人留言「有工作的情況下為啥需要現金流？全部錢丟市值型ETF就對了」、「0050繼續買」、「報酬率比較好不香嗎？現金流你可以另外放現金啊」、「各放五千」、「正二績效就是贏台灣其他ETF」、「只推2330」、「只有一萬，就買正二，不要再買左手換右手的高股息，有需要現金就賣零股」。