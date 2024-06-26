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00940首配0.05元…年化配息率約6％！ 7月10號最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，每單位0.05元，未來將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息，7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。

00940於上市掛牌當周至6月21日，投資人數自70.8萬成長至96.3萬，發行單位數亦呈增加，顯示投資人持續加碼買進，伴隨淨值成長，最新規模並來到1,883億，即將成為最新一檔規模站上2,000億的高股息ETF

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

若已實現資本利得暫不配發，亦會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響，並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。

隨台股持續挑戰新高，依證交所公告至5月底數據，大盤殖利率為2.66%，而高股息ETF聚焦投資高股息個股，從指數選股角度持續具股息優勢，且00940為月初發放配息設計，與多數月中發放配息的季配息、月配息ETF進行搭配，可望達到雙周領息效果。

元大投信為國內最具高股息ETF發行經驗之基金公司，旗下包括0056跨越2008年以來多次台股利空考驗，持續驗證預估未來一年現金殖利率選股策略有效創造高息成果；00713則在高股息外兼具低波動特色，獲重視風險控管投資人高度認同。而00940自台灣上市櫃市值300大企業中，參考巴菲特價值投資哲學，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的全新解決方案。

元大投信提醒，投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，台股大盤於2023年大漲26.8%，今年以來至6月26日再上漲28.2%，須留意台股與國際股市連動度高，遭遇利空事件可能出現波動，惟歷史經驗顯示具備回復韌性，持續投入可望創造微笑曲線；同時，ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定，亦可能受市場變化影響而低於或超過前期，建議謹慎規劃資金投入策略。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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