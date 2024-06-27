快訊

113分科測驗衝刺／生物注意mRNA疫苗、邦克列酸 遵守1原則

「都市熱島」現象讓北北桃高溫相連 成大學者示警：每年都是餘生最涼夏天

孫安佐的世界多破碎…才會萌生拯救念頭？心理師：他要削弱爸爸的財富

配息高達0.7元 該續抱00919嗎？過往除息紀錄、成分股調整一次看

遠見／ 文‧廖君雅
00919這次配息高達0.7元，有80萬股民受益。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
00919這次配息高達0.7元，有80萬股民受益。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00919每季一次的除息日，總是讓市場引頸期盼，這次配息高達0.7元，有80萬股民受益，但貼息之後還會填息嗎？該如何看待00919後市？尤其24日台股大跌逾400點，股價開低走低，盤中最低面臨貼息窘境，讓80萬投資人都關心，究竟還能不能續抱？

根據證交所統計，全台灣每4人就有1人投資ETF，其中，群益台灣精選高息ETF 00919，因年化配息率連續五季衝破10％，多次蟬聯最高配息率的ETF人氣王。24日迎來一季一次的除息日，其資產規模高達2266.53億，受益人數達80.36萬人。此次00919配息金額高達0.7元，創歷史高，備受外界矚目。

台股近日雖然震盪，但00919單季殖利率仍有2.6％，吸引大批投資人上車搶搭填息列車，上周五（21日）成交量高達22.84萬張。雖然24日開盤失利，但是，最終成交量來到24.4萬張，在當日的ETF交易中，僅次元大台灣50（00632R），主要來自投資人趁除息撿甜甜價，因此開盤不到一小時，成交量已突破10萬張，盤中一度最低25.88元，最後收盤為25.9元，基金淨值則為25.82元，跌幅約3.76%。

高股息不等於高回報，填息是關鍵

專家提醒，要注意高股息不一定等於高回報，選擇高股息ETF的同時，一定要參考過去的填息紀錄，因為「填息」才是影響長期總報酬的關鍵因素。

「填息」就是股息配發後股價漲回配息前的價格。盤點00919過去4次除息紀錄，配息金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66元，最短僅花2天填息達陣，最長則花53天才完成填息，投資人等於實際拿到了報酬，而其ETF規模也隨著次次填息更增長市場信心，自2022年10月成立時的35億規模，如今短短一年餘已擴增至2286億，可謂相當高人氣。

探究其主要原因，在於00919精準鎖定高息報酬，以及百分百的填息率，而其一年來含息報酬率高達48.4%、6個月23.94%、3個月也有8.92%，無論是殖利率或報酬率皆獨占鰲頭，讓想賺到資本利得的股民在大盤高點時進可攻、退可守。

值得關注的是，00919在6月13日剛完成一波指數成分股調整，調整前43檔，調整後刪除13檔來到30檔。目前前10大成分股大致名單不變，仍有五成集中於半導體類股，但值得注意的是，中信金（2891）、長榮航（2618）、世界（5347）三檔「新兵」加入前十大成份股行列，中信金排名更大幅躍前至亞軍。

圖／遠見雜誌提供
圖／遠見雜誌提供

未來市況和展望如何？

群益投信表示，全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，外資近期也持續買超回補，對盤勢看法正向。

展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，類股輪動快速，目前仍建議以科技類型標的為全盤考量佈局。

延伸閱讀

（本文出自2024.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF 台股 報酬率 填息 成分股 高股息

延伸閱讀

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

輝達股價連續跌三天 彭博：新買家逢低掃貨

輝達早盤反攻、台積ADR跟漲 美股仍有季末再平衡壓力

00919今天除息0.7元…過去四次皆填息！ 達人：這回同樣會無礙完成

相關新聞

00940預估配0.05元…賺價差領股息！達人：不懂為何自救會比我粉絲團熱鬧

元大台灣價值高息（00940）第一次配息數字出爐了，每單位配0.05元，年化殖利率5.88%，無條件進位6%

00940首配0.05元表現「差強人意」！ 存股哥：很期待它能成為月月配的00878

以殖利率的角度來看，現在第一梯隊的年化殖利率都已經配到8%以上，如果連至少6%都拿不出來，那我覺得競爭力會稍嫌不足些。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

00940首次預估配息0.05元 7月11日除息、8月1日領息

元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，受益權單位預估配發金額為新臺幣0.05元，未來將在7月9日公告確定配息...

配息高達0.7元 該續抱00919嗎？過往除息紀錄、成分股調整一次看

00919每季一次的除息日，總是讓市場引頸期盼，這次配息高達0.7元，有80萬股民受益，但貼息之後還會填息嗎？該如何看待00919後市？尤其24日台股大跌逾400點，股價開低走低，盤中最低面臨貼息窘境，讓80萬投資人都關心，究竟還能不能續抱？

00940首次配息0.05元 年化配息率接近6%

元大台灣價值高息（00940）成立後首次配息公告，依據昨（26）日收益分配評價，受益權單位預估配發金額為0.05元，也就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。