配息高達0.7元 該續抱00919嗎？過往除息紀錄、成分股調整一次看

00919每季一次的除息日，總是讓市場引頸期盼，這次配息高達0.7元，有80萬股民受益，但貼息之後還會填息嗎？該如何看待00919後市？尤其24日台股大跌逾400點，股價開低走低，盤中最低面臨貼息窘境，讓80萬投資人都關心，究竟還能不能續抱？

根據證交所統計，全台灣每4人就有1人投資ETF，其中，群益台灣精選高息ETF 00919，因年化配息率連續五季衝破10％，多次蟬聯最高配息率的ETF人氣王。24日迎來一季一次的除息日，其資產規模高達2266.53億，受益人數達80.36萬人。此次00919配息金額高達0.7元，創歷史高，備受外界矚目。

台股近日雖然震盪，但00919單季殖利率仍有2.6％，吸引大批投資人上車搶搭填息列車，上周五（21日）成交量高達22.84萬張。雖然24日開盤失利，但是，最終成交量來到24.4萬張，在當日的ETF交易中，僅次元大台灣50（00632R），主要來自投資人趁除息撿甜甜價，因此開盤不到一小時，成交量已突破10萬張，盤中一度最低25.88元，最後收盤為25.9元，基金淨值則為25.82元，跌幅約3.76%。

專家提醒，要注意高股息不一定等於高回報，選擇高股息ETF的同時，一定要參考過去的填息紀錄，因為「填息」才是影響長期總報酬的關鍵因素。

「填息」就是股息配發後股價漲回配息前的價格。盤點00919過去4次除息紀錄，配息金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66元，最短僅花2天填息達陣，最長則花53天才完成填息，投資人等於實際拿到了報酬，而其ETF規模也隨著次次填息更增長市場信心，自2022年10月成立時的35億規模，如今短短一年餘已擴增至2286億，可謂相當高人氣。

探究其主要原因，在於00919精準鎖定高息報酬，以及百分百的填息率，而其一年來含息報酬率高達48.4%、6個月23.94%、3個月也有8.92%，無論是殖利率或報酬率皆獨占鰲頭，讓想賺到資本利得的股民在大盤高點時進可攻、退可守。

值得關注的是，00919在6月13日剛完成一波指數成分股調整，調整前43檔，調整後刪除13檔來到30檔。目前前10大成分股大致名單不變，仍有五成集中於半導體類股，但值得注意的是，中信金（2891）、長榮航（2618）、世界（5347）三檔「新兵」加入前十大成份股行列，中信金排名更大幅躍前至亞軍。

圖／遠見雜誌提供

未來市況和展望如何？

群益投信表示，全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，外資近期也持續買超回補，對盤勢看法正向。

展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，類股輪動快速，目前仍建議以科技類型標的為全盤考量佈局。

（本文出自2024.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）