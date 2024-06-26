見00929下跌猶豫要不要加碼 理財達人「見綠就買」：沒有買最低點

這二天有雪友問雪倫最近有沒有買復華台灣科技優息（00929）？

有雪友說他6月21日看到台股跌150多點時進場買，也有雪友說他在6月24日跌439點進場，不管是那一種都是看綠就買。

雪倫覺得挺好的，投資有自己的想法，至少不是跟著人買，不知為何而買。

我想會問最近有沒有買00929應該是想買但又擔心買高價吧？也是，現在看空高股息ETF的不少，雪倫帳上的高股息ETF都被借光了，到現在還沒有還。

不過，我並不擔心，投資最重要的是知道為何而買，在原因還沒有消失前就對它有信心、先持有。

回到雪友的問題，雪倫昨天有下單成交一張，下單一張的原因是：前二天跌，我不確定是修正期會多久，所以慢買。

在投資巿場上不用怕買不到只有擔心没錢買！投資最怕的還有另一個就是「不行動、早知道」。

有這二種想法會造就原地踏步，雖然如此，雪倫要提醒對存股的人來說，買入成本價很重要、投資不要衝動。投資不要想買最低價而是買相對低價，這檥就較容易行動了！

不要問有沒有買，每個人對高、低價以及滿足點不同，最重要的是自己的投資想法。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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