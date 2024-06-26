外資喊台積電目標價1370！專家看好長期：短線會怕可買0052、績效贏0050

AI題材大爆發，今年迄今，美股的輝達已大漲約155%、美超微更是狂漲約202%，台積電做為全球晶圓代工龍頭，股價也已大漲約59%，帶動台股一路往上驚驚漲。

受惠於先進製程晶圓代工價可能調漲、AI需求前景暢旺、產能利用率的復甦力道強勁，外資紛紛調升台積電今年的目標價：匯豐將目標價調升至1370元、高盛調升至1160元、花旗調升至1150元、大摩與小摩調升至1080元、美銀調升至1040元、瑞銀與麥格理調升至1000元。

總的來說，外資普遍看好台積電可望站上千元大關，目標價介於1000元至1370元。

外資目標價當然不能完全相信，但多少有參考價值。逼近千元的台積電究竟還能不能投資？最近版主周遭不斷有人討論這個問題，很多人想趁著這一波AI狂潮賺一波短線機會財。

台積電在晶圓代工領域依舊獨步全球，今年股價站上千元看來只是時間問題。

半導體產業持續成長是不爭的事實，不論電動車、智慧型穿戴裝置、AI、雲端運算⋯⋯，所有高科技產品都需要尖端晶片，台積電勢必跟著持續成長。

輝達目前本益比約71倍、博通本益比約70倍、美超微本益比約47倍，而做為全球晶圓代工龍頭的台積電本益比僅約28倍，也難怪有國外分析師大喊台積電很便宜。目前市值約24兆台幣的台積電，長線來看市值應會持續膨脹。事實上，如果台積電選擇在美國上市，很有可能會享有更高的本益比，市值必定遠遠高於目前的24兆台幣。

如果想短線進出，目前的大盤與台積電股價都在歷史高點區，第三季也許會迎來一波震盪，需多留意；如果您耐的住震盪，版主認為，長期投資台積電是可以的。

以超長線來看，版主不會預設台積電的股價天花板。台積電做為一個巨獸型成長股，隨著景氣循環，股價會出現大幅度的上沖下洗，因此短線進出未必能嘗到甜頭；長期投資，跟著台積電一起成長才是高勝率的策略。

但投資台積電最大的風險，在於不知技術是否有一天會被超越，一旦其他晶圓代工廠的技術趕上台積電，台積電的股價與估值勢必遭大幅度調降。

如果想長期投資台積電，但無法承受股價劇烈震盪，版主認為0052是最佳的台積電代替品（台積電佔比約60%）。0052的優點在於將台股知名的電子科技股全部囊括其中，換句話說，不論電動車、AI、雲端運算⋯⋯等科技趨勢，0052通通一網打盡。即便未來出現新的科技題材，0052依舊能緊跟。

0052於2006年上市，18年時間股價狠狠上漲超過541%，同期間0050上漲約320%，0052績效狠甩0050。

如果想投資台積電，但怕短線震盪、擔憂未來台積電的技術是否被迎頭趕上，或者想投資科技類股，但不知如何挑選個股，0052是版主認為不錯的選擇。

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