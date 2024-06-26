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千張00929月領20多萬...本金多買股如買菜 小資存股嘆：別人起點是我終點

聯合新聞網／ 小師傅存股
投資本金的多寡，是影響成效的關鍵因素。台股示意圖／中央社
投資本金的多寡，是影響成效的關鍵因素。台股示意圖／中央社

最近認識一個朋友，月薪50萬，存款有3000多萬，都沒有在投資。他說他最近想開始學存股做投資。他這種薪水、這種財力，真的是你不理財，財就來理你了。他馬上就買了 1,000多張的00929，果然好野人買股票跟買菜一樣，瞬間就月月配20幾萬了，直接抵達我的終點了。

有粉絲會問我說，他每個月只能存幾千塊，這樣做投資該選什麼樣的ETF才能快速達到財富自由呢？可是說真的，就算報酬再好，因為每月投資金額太小，對於累積資產的速度也就只能這樣。

最快的方法就是提高本業收入，再加上槓桿，速度就是加倍加倍再加倍。這樣可能會縮短十到二十年的時間。但是有些行業的薪水就是比較低，那該怎麼辦呢？

這時候你只有幾個辦法，就是換更有前景的工作，或者簡單粗暴的利用勞力和時間去增加收入。想辦法每個月增加的投資金額，這才是最有效的方式。如果你每個月只能存幾千塊，真的投資會很有限。

因為我也是本業收入不高，靠著兼職來增加收入慢慢存起來的，所以對於小資剛開始的存股特別有感觸。所以就算你本業收入再低，你也要想辦法讓收入增加，這樣對於你的投資才是真正的幫助。

本小利大利不大（無感）本大利小利不小（有感）

※免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。※

◎本文內容已獲小師傅存股授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 本金 配息

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