00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

台股ETF除息大秀將邁入七月時節，許多重量級ETF都將在七月展開首次除息，其中受市場關注熱度高的元大台灣價值高息（00940）為發行來的首次配息，投資人全部屏息以待將要開出的股息與殖利率表現，尤其在台股大漲2200點時，00940再次站回十元大關，究竟該加碼還是下車，今天一次搞清楚。

獲封為「巨嬰」的元大台灣價值高息（00940）近期股價創高、規模甚至來到1800億元大關，然而從集保統計揭露資訊顯示，至6月21日止，00940單周跳車人數竟然超過6471人，是所有ETF中的縮水冠軍，股東人數雖降至96.98萬

然而有趣的是，儘管股東數在減少，但千張大戶已經從最低點的6.40%上升到8.83%，籌碼都被市場大戶吸收的現象，顯示出跳車的人雖多，但開大車的人更多，似乎都在等待配息開出的數字能夠驚豔市場。

00940換血後體質改變

不過會有這種現象也是其來有自，00940在五月進行換股後，延續不單押任一產業的選股邏輯，新納入股類別分布為金融4檔、營建4檔、半導體3檔、航運2檔、光電2檔、電零2檔、電腦1檔、汽車1檔、水泥1檔、化工1檔。

其中電子股減少、金融股增加：這一調整可能是基於對市場和經濟環境的評估。尤其近期金融股股利公布，許多殖利率都非常漂亮，在邁入除權息旺季的5月，換股成高殖利率股確實符合當初00940的策略設定。能夠同時分散風險和提高股利穩定性。

而在新增成分股平均本益比14.2倍，刪除成分股平均本益比15.8倍：這表明新的成分股選擇更具估值吸引力，有助於提升投資組合的性價比，具有更高的潛在回報。調整後ROE為13.3%：相較於加權股價指數的ROE 9.6%，這一指標顯示出ETF的成分股具備較高的資本利用效率，能夠為股東創造更多價值。

不過有趣的是，在00940換股並順勢站回發行價十元之上後，許多投資人都在思考，現階段到底該加碼還是該獲利了結，而除了從大戶數量增減來觀察外，我們也可以透過觀察下半年總體經濟變化的可能性去做推估。

接著，我們可以先建立大方向的觀念，從幾個面向切入觀察，釐清今年下半年的宏觀數據主軸有甚麼，目前看來有三個方向「就業市場」、「通膨狀況（含升降息）」、「美國大選」。

若根據上周美國公布了上週首次申請失業救濟金人數，該數據顯示為23.8萬左右，高於預期的23.5萬，仍維持在近10個月的高點，尤其持續申請失業救濟人數（代表領取失業救濟人數的指標）連續第七週上升，達到182萬人，距離2021年底以來的最高水準僅少1,000 人。

而就市場的觀察角度來看，未來隨著勞動力需求進一步下降，勞動力市場繼續降溫的可能性是存在的，這點對於聯準會降息將會帶來相對好的助益。

不過考慮到上圖是彭博統計過去降息時間（直虛線）前後標普五百的走勢變化，可以發現，統計上來說越靠近第一次降息時間，標普五百的走勢更偏向震盪回跌。

最終回歸市場看來，這可能反映了市場擔心「降息原因」造成的走勢疲軟，尤其今年還有總統候選人選的不明確與政治不確定性，利多與利空的政策可能隨時冒出來，值此之際形成震盪是相對可能的。

而在真正開始降息後，市場便會開始對焦經濟環境是走向衰退還是軟著陸，為此，若要解答00940在未來是該買還是該賣，投資人還是要回到整體經濟環境的投資週期來做判斷。

若能定調是經濟軟著陸，則市場高點仍然可期，不太需要擔心會跌跌不休，反而該在跌勢時逆勢思考分批買進；但若是經濟衰退，則要小心股市的回檔將會相對較深，屆時00940也難敵資金拋售浪潮的擠壓。

原文出處：股股知識庫_7檔重量級ETF除息在即：00940換股後站回發行價

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