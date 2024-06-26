債券ETF規模突破2.5兆元 一般散戶也青睞

中央社／ 台北25日電

金管會揭露，截至今年5月底止，債券ETF規模達新台幣2.5兆元，光前5月即大增5168億元，值得注意的是，保險業持有市值占比僅64.57%，不再如過往遠高於9成，顯示近年一般散戶或其餘投資人不僅愛台股ETF，亦搶進債券ETF市場。

近年國內掀起ETF投資熱潮，除了股權ETF外，債券ETF規模亦逐步擴增。金管會今天揭露，截至今年5月底止，債券ETF規模達2兆5395億元，其中，保險業投資市值占比為64.57%。

過往債券ETF買盤主要為保險業，包括壽險、產險及再保公司，在2021年底時，保險業投資債券ETF市值占比高達98.15%，至2022年底時，保險業投資市值占比仍高達95.52%，直至2023年債券ETF投資人結構才開始顯著翻轉。

金管會證期局主秘尚光琪指出，過往債券ETF主要為保險業在購買，到了2023年底，保險業持有債券ETF市值占比顯著下降至73.69%，顯示除了保險業外，亦有其他投資人開始參與債券ETF市場，截至今年5月底止，保險業投資債券ETF市值占比更顯著降至64.57%。

尚光琪表示，近年ETF投資熱潮大爆發，除了股權ETF在成長外，從數據亦可見債券ETF買氣同步活絡，推測主因投資人對ETF了解度逐步提高，帶動ETF市場參與人變得更多樣化。

ETF 債券ETF

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