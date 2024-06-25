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高息ETF夯 規模大增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
高股息ETF近五年成長概況
高股息ETF近五年成長概況

高股息ETF是台股市場最熱話題，近五年總檔數成長3.7倍、規模大增14.4倍，不同的配息機制也成為投資人打造現金流的主要工具之一。其中，率先推出月配息的復華台灣科技優息ETF（00929）上市342天，規模就由52億元衝上2,000億元，寫下新紀錄。

根據彭博統計，2020年台股高股息ETF僅六檔，總規模不到千億元，隨被動投資增溫、各投信加入戰局，檔數、規模逐年攀升，2024年截至5月底，檔數已擴增至22檔，規模達1.4兆元；累計近五年總檔數成長3.7倍、規模大增14.4倍。

高股息ETF整體檔數、規模占整體台股ETF比重也從2020年的27.3%、38.2%拉高至2024年的41.5%、70.2%。

00929成分股聚焦優質電子股，搭上剛剛興起的AI浪潮，以及台股多頭列車，且去年上市後，在7月就展開配息，持續吸引投資目光，除了帶動成交量以及規模同步增長，也吸引其他投信陸續跟進發行月配台股ETF產品。

00929成立時規模約52億元，自2023年6月9日掛牌後，只花89、150、256天（日曆日）就接連突破500、1,000、1,500億元大關。

今年來跟隨台股多頭腳步，在5月17日站上2,000億元，僅342天，之前同類型規模超過2,000億元標的，則花了557天至5,585天才達標。

復華投信新金融商品部副總廖崇文表示，當初發想00929的起點是想解決長期以來高股息ETF績效落後大盤的問題，因此指數成分樣本池聚焦最具產業競爭力的科技電子股，加強基本面篩選以提升品質並降低波動、減少景氣循環股的負面影響。首創月配息機制之外，為了配息不被稀釋，納入收益平準金制度，強化現金流管理。

00929今年橫掃國內外多項ETF大獎，榮獲Asia Asset Management台灣最佳新ETF、台灣最具創新產品，The Asset最具創新產品等肯定。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表提醒，ETF發行價格高低，不會是決定報酬的關鍵，也不會改變股息收入多寡，後續主要還是取決於掛牌上市後追蹤指數成分股的基本面及股價表現。

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