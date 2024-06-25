台股ETF受益人 連17周創高

根據台股ETF集保戶股權分散統計，62檔台股ETF受益人最新一周增加65,863人至8,561,563人，連續17周創新高。受益人前五大分別為國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息及復華台灣科技優息，這五檔總人數高達487.19萬人就占總受益人近六成。

法人表示，近期台股高檔震盪，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。以今年來含息績效看，群益台灣精選高息ETF漲22.57%表現最佳。

雖然大盤高檔震盪影響股價，不過存股族及逢低加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低的成本，加速累積張數。台股產業庫存逐漸恢復健康，法人對台股後市持正面看法，建議若盤勢繼續回檔，可採逢低買進策略。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，全球AI類股表現強勢，除了帶動台股大盤及相關受惠供應鏈漲勢之外，並挹注台股企業獲利高成長動能，有機會延續至2025年，支持台股多頭趨勢，欲參與第3季傳統電子旺季題材，可透過一籃子優質電子股布局的高股息ETF，掌握資本利得及股息收益投資機會。理財達人指出，台股高息ETF是存股領息好工具，愛好高息存股族，多把握除息後甜甜價時機。