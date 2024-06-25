快訊

慶統一獅封王！7-ELEVEN連續4天優惠 精品咖啡買1送1喝起來

親上火線回應爭議！駐美代表俞大㵢認搭公務車賞櫻、「絕沒花800萬」

台股ETF受益人 連17周創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據台股ETF集保戶股權分散統計，62檔台股ETF受益人最新一周增加65,863人至8,561,563人，連續17周創新高。受益人前五大分別為國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息及復華台灣科技優息，這五檔總人數高達487.19萬人就占總受益人近六成。

法人表示，近期台股高檔震盪，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。以今年來含息績效看，群益台灣精選高息ETF漲22.57%表現最佳。

雖然大盤高檔震盪影響股價，不過存股族及逢低加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低的成本，加速累積張數。台股產業庫存逐漸恢復健康，法人對台股後市持正面看法，建議若盤勢繼續回檔，可採逢低買進策略。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，全球AI類股表現強勢，除了帶動台股大盤及相關受惠供應鏈漲勢之外，並挹注台股企業獲利高成長動能，有機會延續至2025年，支持台股多頭趨勢，欲參與第3季傳統電子旺季題材，可透過一籃子優質電子股布局的高股息ETF，掌握資本利得及股息收益投資機會。理財達人指出，台股高息ETF是存股領息好工具，愛好高息存股族，多把握除息後甜甜價時機。

延伸閱讀

外資獲利了結 新台幣震盪走貶收32.443元

土洋同步調節面板雙虎 外資期貨淨空單增至2.3萬口

00919除息後現甜甜價 理財達人：等同便宜2.7%

台股上漲62點 三大法人賣超111億元

相關新聞

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

獨家／ETF大戰開打！投信高薪挖角 元大主管跳槽保德信

外商投信公司為搶進ETF業務開始瞄準本國投信大將！現任元大投信通路主管李孟霞被高薪挖角，7月將轉換跑道，出任保德信投信投...

今日最夯 ETF／降息預期推升買氣 長天期美債00764B 成交量破2.5萬

在降息預期之際，群益25年美債（00764B）漲0.6%，成為在漲幅居前且成交量破2.5萬張的原型ETF，人氣爆棚。

美股ETF 績效犀利

美國科技指標股短線受獲利了結賣壓影響，市場震盪加劇。不過，統計今年來美股ETF漲幅前三名依序為富邦未來車、國泰費城半導體...

高息ETF夯 規模大增

高股息ETF是台股市場最熱話題，近五年總檔數成長3.7倍、規模大增14.4倍，不同的配息機制也成為投資人打造現金流的主要...

台股ETF受益人 連17周創高

根據台股ETF集保戶股權分散統計，62檔台股ETF受益人最新一周增加65,863人至8,561,563人，連續17周創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。