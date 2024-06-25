美股ETF 績效犀利

美國科技指標股短線受獲利了結賣壓影響，市場震盪加劇。不過，統計今年來美股ETF漲幅前三名依序為富邦未來車、國泰費城半導體以及凱基全球菁英55，三檔績效皆逾35%，投信法人表示，投資人可透過海外ETF布局美股，參與後市行情。

雖然美國科技指標股如輝達及博通近期累計跌幅達雙位數，但法人研判應只是受到短線獲利了結賣壓影響，不影響後市表現。

今年來美股ETF前十強

凱基全球菁英55ETF（00926）基金經理人楊哲宇表示，美國是全球經濟火車頭，目前製造業呈現復甦，就業放緩但仍穩健，支撐消費溫和擴張，通膨緩步下行，企業獲利維持成長，在企業實質獲利驅動下，股市動能仍具支撐，美股主升段態勢不變。

展望後市，美股企業獲利持續上修，成為股市續航最大推動力；企業獲利上修幅度以那斯達克優於S&P 500再優於S&P小型股，預估今年第4季企業盈餘成長有機會再加速。

從2024年淨利預估可以看出，科技巨頭是S&P 500淨利成長的主要推手，高利率環境下，具備成本轉嫁能力、財務體質較佳的各產業龍頭股，相對較有抵禦資金成本墊高影響的能力，也成為近期的市場焦點，值得留意。

統一投信表示，AI成長趨勢明確，未來幾年也仍將是資金青睞焦點，投資人可以透過相關科技股ETF，參與新科技的黃金盛世；在AI時代多項新科技領域扮演產業龍頭角色，美國聯準會若展開降息，將進一步提升科技成長股評價空間，有望帶動科技股ETF股價持續上揚。

楊哲宇指出，雖然近期美股進入修正，但中長多趨勢並未改變，近期的修正反而提供投資人逢低分批布局卡位後市行情回升的好時機，方向上可留意與美股相關性高的海外股票ETF，並透過11大產業全方位布局以及動能加減碼強弱勢產業的ETF，掌握產業輪動契機，放大趨勢產業投資效益；並建議以定期定額方式分批布局，參與美股主升段行情之餘，也能應對市場高檔震盪。