債券ETF受益人 連二周走揚

近期在美國經濟數據走緩、通膨數據降溫下，聯準會（Fed）最近一次FOMC會議維持利率不變，讓市場對9月降息預期增溫，債券ETF也吸引投資者買進卡位布局，連二周整體債券ETF受益人數都增加，最新數據來到近167萬人。

以個別產品來看，共計有19檔債券ETF近二周受益人數都呈現周增態勢。

觀察同樣連二周受益人都增加的債券ETF，以長天期債ETF為多，而從今年來看，群益ESG投等債20+ETF（00937B）受益人數大增18萬人最多，國泰20年美債ETF增加9.5萬人居次。

財富管理專家表示，近期通膨維持放緩趨勢，Fed保有年內降息機會，市場預期最快9月啟動降息，而投資級債仍維持相對高的收益水準，且信用利差處於波段低位，意味著信用風險甚低，資產品質無虞，長天期投等債又因在後續迎利率轉折下，可望帶來資本利得契機，因此持續吸引市場資金目光。

群益投信指出，從買氣來看，也是長天期公司債ETF最受青睞。以ESG投等債20+ETF為例，其產品特色正好切中當今投資人所需。

該ETF布局於永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，精選票面利率大於4.5%以上者，有助投資人打造穩健收益來源，且長天期債受惠未來降息的程度也相對高，因此今年來受益人數與規模都增加最快。