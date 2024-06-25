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投資級債ETF 湧錢潮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

過去一周各大債市ETF普遍獲得資金流入，整體固定收益型ETF淨流入66.8億美元，美國、亞洲分別獲30.3億、2.4億美元資金淨流入，但歐洲債市面臨0.5億淨流出。就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得70.2億美元淨流入，但非投資級債ETF則有6.4億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，預期聯準會（Fed）應會於12月才開始降息，後續仍要依據通膨降速狀況而定，美國公債殖利率曲線之後也將回到正斜率的常態。

債券可重新成為平衡股市震盪的利器，不僅殖利率相當誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是15年來少見的機會。

考量美國經濟強韌，而且財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時應交由專業經理團隊精選持債，才能創造更高收益空間。

安聯投信指出，年初以來，信用債以非美區塊表現相對較佳，其中非投等債信用基本面仍然穩健、非投等債利差收斂空間有限，報酬率來自收益率；投資級企業基本面改善，升評展望趨勢攀升強勁需求帶動，北美高評級投資級債發行量大增。

安聯投信表示，歐洲央行6月率先美國降息，Fed和其他央行則是暫時保持觀望，並奉行「視數據而定」的政策。在債市布局方向上，Fed降息前，建議仍持續聚焦在具收益的信用債券；但須留意信用債波動相對公債來得大，布局採取相對均衡配置在投資級公司債、新興市場公債與非投資等級公司債，強化多元化收益來源。

安聯投信分析，當政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性的領域，但考量政策步調仍具有不確定性，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得的機會。

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