高股息ETF規模續增 00929不到1年達陣2千億創紀錄

高股息ETF風潮未歇，市值規模持續攀高，復華台灣科技優息（00929）挾著電子股與月配息等雙題材，只花了342天、不到1年時間，就達成資產規模新台幣2000億元，打破最快紀錄。另外國內高股息ETF始祖元大高股息（0056），19日資產規模也剛首度衝破3000億元大關。

國內近年掀起高股息ETF投資熱潮，根據彭博（Bloomberg）統計，2020年台灣高股ETF僅6檔，總規模不到千億元；但到今年5月底，檔數已經擴增至22檔，規模更達到1.4兆元。高股息ETF占整體台股ETF的規模比重，也從2020年的38.2%一舉拉高到70.2%。

雖然今年歷經「00940之亂」，還沒上市就引發申購狂潮的元大台灣價值高息（00940），一上市股價就破發（跌破10元發行價），依舊澆不息投資人熱情。

復華投信今天舉行00929上市週年記者會，宣布00929資產規模已於5月17日站上2000億元大關，只花了342天、不到1年的時間就達陣，創下最快紀錄。對照00929去年6月9日掛牌時成立規模僅52億元，不到1年規模暴增約40倍。

根據證交所統計，00929最新資產規模達2277億元，在台股ETF規模排行榜居第5位。

不只00929，最近突破規模新里程碑的還有元大投信旗下的0056，6月19日資產規模正式突破3000億元大關，僅次於龍頭元大台灣50（0050），成為規模第2大的台股ETF。

0056於2007年底掛牌，為台灣第1檔高股息ETF，已連續14年配息、而且填息紀錄百分百，統計至今年第2季，0056從成立以來累計配息金額達到23.04元，已經接近當初的發行價25元，最初參與的投資人如果放到現在，幾乎快要零成本。