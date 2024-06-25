資產5成都正二、換股7成00713 理財達人「可攻可守」：不要預測高點
目前持股比例分享，以及賣出買進的一些思考，僅供參考。
目前我的持股比例為「正二／現金＋00713＝3：7」，會把00713歸在現金裡，是因為當初我買進理由就是為了讓現金有更好的去處。
一筆現金300萬元放在戶頭，過了一年還是300萬元；但考量通膨，實質購買力很可能已經不足300萬元。
但如果我把佗們改投到00713，不只可以獲得每年至少5%的股息，更能讓我有機會獲得上漲的資本利得。
當然，也有可能遇到股市下跌造成損，這部分就看每個人的風險承受度。
為什麼我選擇00713、甚至直接估有我股票資產近7成？
我今年年初的正二／現金為50：50，到今年6月大幅調整為正二／00713＋現金=30：70
主要有以下幾個原因
1、籌措第二間房頭期款
2、股票質押出更多現金流
3、風險考量，保護股票質押維持率
簡單來說，我調整持股比例，並不是因為我覺得大盤高點了，不然我也不可能去做股票質押。
投資請不要預測高低點。
我調整持股比例，是為了買房（所以賣正二）、是為了股票質押（所以買00713）。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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