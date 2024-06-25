快訊

柯文哲批賴總統背信棄義 總統府：逾越憲法帶頭造謠

獨／元大證券高層新布局 王義明升副董、郭明正接總經理

美總統大選辯論一文全看懂！拜登選右講台有玄機 川普拿下最後發言權

資產5成都正二、換股7成00713 理財達人「可攻可守」：不要預測高點

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

目前持股比例分享，以及賣出買進的一些思考，僅供參考。

目前我的持股比例為「正二／現金＋00713＝3：7」，會把00713歸在現金裡，是因為當初我買進理由就是為了讓現金有更好的去處

一筆現金300萬元放在戶頭，過了一年還是300萬元；但考量通膨，實質購買力很可能已經不足300萬元。

但如果我把佗們改投到00713，不只可以獲得每年至少5%的股息，更能讓我有機會獲得上漲的資本利得。

當然，也有可能遇到股市下跌造成損，這部分就看每個人的風險承受度。

為什麼我選擇00713、甚至直接估有我股票資產近7成？

我今年年初的正二／現金為50：50，到今年6月大幅調整為正二／00713＋現金=30：70

主要有以下幾個原因

1、籌措第二間房頭期款

2、股票質押出更多現金流

3、風險考量，保護股票質押維持率

簡單來說，我調整持股比例，並不是因為我覺得大盤高點了，不然我也不可能去做股票質押。

投資請不要預測高低點。

我調整持股比例，是為了買房（所以賣正二）、是為了股票質押（所以買00713）。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00631L元大台灣50正2 00713元大台灣高息低波 質押

延伸閱讀

00940終於解套...配得出高息？達人分析：換股後績效贏0056、股息看1點

00919除息日也是綠油油的一天！ 達人：以為殺到26元就差不多了

不存00878、00919只靠0050有機會月領10萬？達人解析：全台約1471人實現

鴻海（2317）股價217.5...已是高點？資深股民分析：第5波漲潮還沒到

相關新聞

資產5成都正二、換股7成00713 理財達人「可攻可守」：不要預測高點

目前持股比例分享，以及賣出買進的一些思考，僅供參考。

開槓桿擁00878、第一金、00713、0056…若股災跌至萬五怎辦？存股哥：回補還有一段距離

以我目前的狀況來看，質押65張第一金、87張878、10張713、14張56，借款227萬維持率222%。

想靠0050退休後過好生活...「4%法則」失效？達人：30年後資產恐耗盡

大家好，我是小畢，選擇投資指數化投資的人，目的除了讓資產對抗通膨外，還有就是要能提供退休後的生活開銷，但是退休後每年要從資產中提領多少作為生活費，才不會發生錢花光，人卻還在的狀況呢？

「一生只愛00944」台股昨殺439點如預期抗跌！ 狂熱股迷：別輕易換車

台股昨天下跌439點，跌幅1.89%，不過00944如預期抗跌，穩妥妥地小跌0.58%。

他實戰存股17個月…帳上獲利15萬！ 阿布達：存下76萬…0050賺43.7％

從0開始定期定額第17個月 存下了76萬！

00878買在19元時還怨嘆好貴！ 瑞奇媽：以為的高點現在成遙不可及的甜甜價

翻開過往的購買紀錄，還曾經怨嘆00878買在19塊好貴好貴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。