開槓桿擁00878、第一金、00713、0056…若股災跌至萬五怎辦？存股哥：回補還有一段距離

孫子兵法曰「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也」，意思是不要心存僥倖認為敵人不會來，而是要隨時做好準備，以應對敵人可能來犯。

我一直強調穩健使用槓桿，保有彈性空間的重要性，這樣當你遇到股災時也能游刃有餘，千萬不要覺得最糟糕的情況不會發生，而是平時就做好兵棋推演，模擬有可能發生的股災。

有老鐵問我現在大盤相對高點，要怎麼去評估手上的質押標的在遇到股災時的維持率呢？我的答案是無法預估，因為我根本無法知道空頭時大盤指數會跌到哪，也不可能知道股價跌到多少錢。

但還是有個方法可以幫助你去做簡單的回推，就是以股災時的大盤指數，去對應你質押標的的股價，雖然這個方式不可能非常精準，但至少是個錨點，讓你有個底可以去做初步的風險評估。

以目前大盤約23000點，我去抓跌幅三分之一，大概是15300點左右，而去年2023/1大盤剛重萬四站回萬五，我可能就會以去年一月去對照我質押標的的股價。那為什麼抓三分之一跌幅？因為這個點位就是國安基金可能會進場的跌幅。

以我目前的狀況來看，質押65張第一金、87張878、10張713、14張56，借款227萬維持率222%。

去年一月對應收盤價，第一金股價26.1、878股價16.88、713股價37.95、56股價28.43，抵押擔保品總值約為394萬，換算維持率為173%。

距離130%回補還有一段距離，況且我手上還有很多股票可以質押拉維持率，加上每個月的月月配現金流，用這樣穩定的方式去開槓桿，才能確保你在股災時還有很多空間可以操作。

「風險至上」四個字請牢記在心裡，就算有可能發生最糟糕的情況，你也要盡可能將這個機率降到最低。

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