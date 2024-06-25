想靠0050退休後過好生活...「4%法則」失效？達人：30年後資產恐耗盡

大家好，我是小畢，選擇投資指數化投資的人，目的除了讓資產對抗通膨外，還有就是要能提供退休後的生活開銷，但是退休後每年要從資產中提領多少作為生活費，才不會發生錢花光，人卻還在的狀況呢？

目前比較廣為人知的應該就是所謂的4%提領法則，最早是由美國財務顧問威廉班根，在1994年的研究提出。

他設定投資人如果採用50到75%股票，加上剩餘債券的投資組合，回測了美國市場投資人退休後，從1926到1976年的提領結果，發現即使在這段期間內經歷過幾個大空頭，投資人從最一開始的退休本金提領4%，且每年依照通膨率增加提領率，至少安全提領30年而不會耗盡資金。

例如你在退休前的資產為1000萬，那麼依照4%提領法則，就是第一年提領40萬，第二年假設前一年通膨率為2%，那麼第二年就變成提領40.8萬，從4%提領法則也可以從每年的開銷，算出退休時需要多少資產，例如退休後預計的年開銷為60萬，那麼你退休時的資產就需要1500萬。

但是隨著醫學的進步，人的壽命也越來越長，退休後的人生可能不只30年，另外近幾年越來越多人選擇提早退休享受人生，因此退休後的人生可能長達40年甚至50年，由於4%法則是建立在退休30年的前提之下，如果一樣採用4%提領法則提領生活費，可能會面臨資產耗盡而人卻還在的狀況。

根據著名的基金管理公司先鋒集團的研究，採用傳統的4%提領，連續提領50年的成功率只有56.3%，而動態提領是根據每年資產的報酬率來調整每年的提領金額，按照先鋒的研究，採用動態提領搭配全球股債比50比50後，連續提領50年的成功率為90.3%，這是因為動態提領在市場報酬較差時提領少一點，市場表現較佳時多提領一點，減少資產耗盡的速度而增加提領成功率，而除了動態提領外，也可以採用比4%低的提領率，或者每年不按照通膨調整的固定提領來提高成功率。

對於投資0050退休的投資人，提領率多少才相對安全呢？

一般回測退休後該提領多少作為生活費的成功率，採用的方法是所謂的蒙地卡羅模擬，我利用excel巨集來進行模擬，歷史數據採用2004到2023年0050的年報酬率，搭配不同比例的現金做為資產配置，現金利率以中央銀行統計的本國一般銀行存款加權平均利率計算。

假設每年通膨率為2%，從回測結果可以看到當提領率為4%且每年按照通膨調整，不管0050和現金的比例多少，退休30年的成功率都低於90%，只有當提領率降低成3%時，或者採用4%的固定提領率，才可以讓投資組合的提領成功率大於90%。

但是當退休年數從30年增加到40年時，可以看到前面的3%提領或是4%固定提領，成功率都小於90%，只有當提領率降低成2.5%時，或是改為3.5%固定提領，才有大於90%的成功率。

從前面的結果發現，0050搭配現金的話，在退休年數30年的狀況下，4%提領的成功率不到90%，原因可能是因為當初的研究是基於美股搭配美債的基礎，除了0050和美股的報酬差異外，現金的報酬和分散股票風險能力也較債券差，所以採用3%提領或是4%固定提領會是比較安全的方式，而隨著預期退休年數增加到40年，提領率也要跟著降低到2.5%。

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