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「一生只愛00944」台股昨殺439點如預期抗跌！ 狂熱股迷：別輕易換車

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】

台股昨天下跌439點，跌幅1.89%，不過00944如預期抗跌，穩妥妥地小跌0.58%。

這陣子身旁的大哥大姐，本來在追劇刷抖音的現在都改追明牌學炒股，我看台股沒有把這群小韭菜抖出場短期是凶多吉少了。

先前覺得00944漲不動提前換車的投資人，今天大概都要涼了。最抗跌的抱不住，偏要轉去買最活跳的，結果今天往下跳又套一個死死的。

只有我一路走來始終如一，這裡再次向大家預告，就算台股再跌3000點，00944依然會是最抗跌的，一切的一切通通預告在前！不要輕易換車！

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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