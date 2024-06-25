00878買在19元時還怨嘆好貴！ 瑞奇媽：以為的高點現在成遙不可及的甜甜價
6月股息簡單粗暴，只靠136張00878撐場，就讓40萬股息的達成率提升了17個％；偷偷預測，今年應該能一掃去年「差一咪咪飲恨」的陰霾，達標應該是勢在必得的目標了。
一樣會有before／after順便來比較「第一季」的總股息！
2024 6月
總共NT$ 69605
40萬達成率：47.19%
第二季股息：NT$ 102384
00878：NT$ 69605
2023 6月
總共NT$ 29014
第一季股息：NT$ 32611
00878：NT$25102
00900：NT$466
00891：NT$3446
真心建議在存股的寶寶們，一定要紀錄自己的股息，越紀錄越有目標！
翻開過往的購買紀錄，還曾經怨嘆878買在19塊好貴好貴，但因爲知道自己的目標：
「我要逃離職場」
「我要打造現金流」
所以還是咬牙在「當時的高點」繼續買進。
那時以為的高點，變成現在遙不可及的甜甜價，所以瑞奇媽覺得，只要持有的理由未消失，持續買進是長期持有的最佳購買方式！
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