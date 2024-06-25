00878買在19元時還怨嘆好貴！ 瑞奇媽：以為的高點現在成遙不可及的甜甜價

6月股息簡單粗暴，只靠136張00878撐場，就讓40萬股息的達成率提升了17個％；偷偷預測，今年應該能一掃去年「差一咪咪飲恨」的陰霾，達標應該是勢在必得的目標了。

一樣會有before／after順便來比較「第一季」的總股息！

2024 6月

總共NT$ 69605

40萬達成率：47.19%

第二季股息：NT$ 102384 00878：NT$ 69605

2023 6月

總共NT$ 29014

第一季股息：NT$ 32611 00878：NT$25102

00900：NT$466

00891：NT$3446

真心建議在存股的寶寶們，一定要紀錄自己的股息，越紀錄越有目標！

翻開過往的購買紀錄，還曾經怨嘆878買在19塊好貴好貴，但因爲知道自己的目標：

「我要逃離職場」 「我要打造現金流」

所以還是咬牙在「當時的高點」繼續買進。

那時以為的高點，變成現在遙不可及的甜甜價，所以瑞奇媽覺得，只要持有的理由未消失，持續買進是長期持有的最佳購買方式！

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