今年沒拿到0050的報酬？ 指數投資達人：財神爺的紅包是給在場者而非聰明人
編按：原文發文時間為6月20日
股市長期報酬來自於1%上漲時間，你也可以理解來自少數幾個大漲年份。
懶得查台股，直接看0050好了。
今年開盤至今（我還懶得算上股息）才半年不到，上漲40%以上。
倘若你沒吃到這個漲幅，那損失極為慘重。
財神爺的紅包是給在場的人，不是給聰明靈巧的人。
◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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