今年沒拿到0050的報酬？ 指數投資達人：財神爺的紅包是給在場者而非聰明人

編按：原文發文時間為6月20日

股市長期報酬來自於1%上漲時間，你也可以理解來自少數幾個大漲年份。

懶得查台股，直接看0050好了。

今年開盤至今（我還懶得算上股息）才半年不到，上漲40%以上。

倘若你沒吃到這個漲幅，那損失極為慘重。

財神爺的紅包是給在場的人，不是給聰明靈巧的人。

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