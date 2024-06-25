AI帶動商機 全台首檔聚焦日本半導體ETF 00951 7月8日開募

全球 AI 浪潮下，為半導體產業帶來爆發力商機，日本半導體設備在全球市占率高達三成，僅次於美國，主要在於日本職人高度專注、耐心最佳化每個製程環節，促使半導體設備競爭力大幅提升，形成難以打破的壁壘。另一方面，護國神山台積電亦看好日本半導體產業鏈，日本熊本廠今(2024)年2月24日開幕，這是台積電新一波海外布局中首座量產的晶圓廠，也是日本最先進製程晶圓廠。台新投信看好日本半導體產業在全球影響力與日俱增，特別推出全台首檔聚焦日本半導體ETF-台新日本半導體ETF( 00951)，預計於7月8日開始募集。

根據 Bloomberg 統計，今年以來，上游半導體指數(指數納入日韓台美法荷等企業)累計漲幅37%，而日本半導體指數(指數聚焦日本)累計大漲43%，表現更勝一籌。觀察日本半導體指標股表現，其中，迪思科Disco今年來飆漲 60%，東京威力科創亦有 31% 的漲幅。可看出日本半導體廠優異的股價表現能力。

台新日本半導體ETF( 00951)經理人黃鈺民表示，日本政府大刀闊斧推出「半導體振興計畫」， 外資援引台積電等外企，本土則力推日本8 家企業包含索尼、豐田等扶植的新創公司Rapidus 研發 2 奈米技術，推進日本半導體發展，日本半導體ETF後市漲升行情俏。