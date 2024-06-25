25塊以下的它出現了！ 「雙A題材」00881開盤半小時成交近萬張　

台股ETF報酬率冠軍是它！國泰台灣5G+（00881）以近1周5.09%、近3個月報酬率21.13%的傲人表現，穩居台股原型ETF冠軍。法人表示，00881除了有第一大成分股台積電的加持，持股高達8成是黃仁勳欽點的明牌，甚至在蘋果釋出最新AI功能Apple Intelligence後，也有望跟著一眾「蘋概股」起飛再攀高。

法人分析，成分股均是台灣科技龍頭的00881，6月以來強勢表態，連拉8根大紅K，大漲多日終於在昨日跟著大盤回檔修正，投資人迎來入場時機，展現逢低加碼的實力，24日00881成交放量至3萬張，為盤面交易最熱絡的科技ETF。

除了台積電、鴻海、廣達、緯創、和碩等電子股外，00881也持有大立光、臻鼎、華通等「蘋概股」，佔比逾6成，在AI、APPLE「雙A題材」加持下，後市看好。

今日大盤受到美股賣壓拖累，再度走低，00881也迎來多日未見的25元以下價位，激勵買盤湧入，開盤半小時成交近萬張，法人建議，AI、APPLE是長線趨勢，建議可趁著00881股價回檔時加碼布局。