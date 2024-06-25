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台股下半年續強機率逾八成 專家：首推強勢高息股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2016年以來台股主要指數上/下半年表現統計。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)
2016年以來台股主要指數上/下半年表現統計。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)

今(2024)年上半年台股發熱發燙氣勢如虹，加權指數不但飛越2萬點大關屢創新高，一方面反應美國降息預期，另一方面，輝達(Nvidia)效應；最近台股短線漲多反應急漲後急挫實屬正常、修正過熱指標，目前看來，短線在大盤未出現爆量中長黑線前仍是偏多看待，後續上漲空間仍可期。隨著美國通膨降溫、聯準會升息止步， 展望2024下半年如何投資才算高招？

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，根據統計，2016年以來台股上半年收漲後，下半年續強機率仍相當高，例如加權指數上半年收漲且下半年續漲的機率達83.33%，其下半年續強的平均漲幅達8.72%，後市仍可期；其中，成交占比最大的電子類股與近年來人氣匯聚的高股息股票表現亦佳，以電子指數、臺灣高股息指數為例，其下半年續強的平均漲幅將分別來到11.71%與10.13%，可望比大盤更為提升。

然而，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的強勢高息股，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，其下半年續強的平均漲幅將來到14.12%，續漲機率也提升至86%；此外值得留意的是，訴求發掘「強勢高息股」的臺灣趨勢動能高股息指數，下半年續漲幅度的14.12%反而更勝上半年的13.60%，代表下半年配置強勢高息股，無論對於投資組合的勝率或續漲動能，都可望有提升的效果。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，股市行情往往具有趨勢延續性，但繼上半年強漲後，下半年若希望維持向上動能，將會需要其他的篩選因子來維持總報酬潛力，例如訴求發掘強勢高息股的野村臺灣趨勢動能高股息ETF （00944），其追蹤臺灣趨勢動能高股息指數同時審核動能與股利雙指標，目標找出股價具備正向趨勢動能的高息股票，並且每半年就換股一次，以期適度獲利了結已漲多、重新發掘蓄勢待發的投資機會，在下半年續強的統計中，強勢高息股反而能維持動能不墜，逢回檔建議投資可先留意基本面較佳且具強勢動能之高息股。

展望未來，但漢遠指出，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會，然無論大盤或電子股在上半年大漲後須留意動能延續力道，後市出現類股輪動的機會大，尤其近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，抑或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中，這些新興投資主題均可望嘉惠相關產業的公司股票，未來後市可期。

甫於5月21日完成半年度成分股檢視調整的00944，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍占大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等，對於滿手電子股或一般高息股ETF的投資人，00944將會是網羅多方機會並有助提升動能勝率的首選。

高股息

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