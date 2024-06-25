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00881報酬勝市值型ETF配息也多！ 阿格力：搭上雙A題材「AI + Apple」

聯合新聞網／ 阿格力
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

今年報酬勝市值型ETF，配息也多的00881

台灣近幾年高股息ETF盛行，但阿格力也是多次跟大家分享，其實對於一般受薪階級來說，其實追求「資產成長」是比「領取股息」還重要。因為股息不代表最終報酬率，所以配置指數型的ETF如國泰台灣領袖五十（00922）是很不錯的，因為跟著台股一起長大，以00922來說今年含息報酬有34.9％，比眾多高股息ETF還要強。

但其實指數型ETF中大部分都還是電子類股，所以如果是有一種需求是只想買台股高市值中的電子類股，有沒有對應的ETF？答案還真的有，就是國泰台灣5G+（00881），今年的含息報酬率高達47.39％，居然比市值型還強！

其實這檔ETF的規模不小，截至6/24為止有514.93億的規模，但00881的名稱中5G有點讓人以為跟AI無關，不過成分股組成來看，不管未來有任何的新科技，都不會讓00881缺席。其成分股合計共30隻，可以說是台灣電子業30強檔也不為過，前十大成分股隨便講個五檔，台積電（占31.02％）、鴻海（占14.49％）、聯發科（占12.7％）、廣達（占4.97％）、台達電（占4.57％）。

以AI來說，輝達的晶片需要台積電的代工，鴻海也拿到GB200的伺服器機櫃跟交換器。未來通訊不管發展到幾G，可以想見都有聯發科的存在。蘋果的筆電交給廣達代工，台達電則是有電動車未來基礎設施的紅利，光這幾大成分股就跟世界主流的科技趨勢有緊密的連結。

此外，代表未來通訊是「AI手機」，以蘋果為例，本月宣布進入「Apple Intelligence」時代，但是目前只開放15 Pro或15 Pro Max機種，可想而知，接下來的幾年將迎來大批換機潮，00881搭上雙A題材，是投資AI + Apple供應鏈最懶人、最方便的選擇！

值得留意的是「股息」也不錯，以績效來看00881從2020年底成立至今約三年半的時間，合計繳出100.95％的報酬，其中配息報酬為32.13％，所以股利其實非常不錯。如果要找一個兼具市值成長與股息的電子ETF，00881應該要放在追蹤清單之中。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00881國泰台灣5G+ 2330台積電 2454聯發科 ETF 台達電 廣達 鴻海

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