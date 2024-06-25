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不存00878、00919只靠0050有機會月領10萬？達人解析：全台約1471人實現

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
想靠市值型ETF0050完成月領10萬的目標，需要先存有多少張股票？台股示意圖／聯合報系資料照
想靠市值型ETF0050完成月領10萬的目標，需要先存有多少張股票？台股示意圖／聯合報系資料照

這些年存股領息成為一波全民運動，台股ETF熱門排行榜前幾名清一色是高股息，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）元大臺灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）坐擁龐大支持者。不過從務實面考量，其實投資市值型ETF更容易達成財富自由目標，以0050來說，目前有多少人月領10萬元呢？

以下為影音內容

一、領息版

想達成「平均月領10萬元」的目標，等於1年得生出120萬元。若用「領息」來看需要持股多少張？

0050從2005年開始年年都有配發現金股利，因為是大盤型ETF換算殖利率並不算高，歷年平均約3.2%，也就是說得持有價值3750萬元的0050，才能平均月領10萬元。

以170元股價換算（寫稿當日），約需有220張。

根據集保結算所數據，全台共有216人達成持有220張0050，佔所有投資人數不到0.04%。何況200～400張的區間，肯定不會人人都有220張以上，加上數字還包含部分法人，實際人數應當更少。

此外，還有超過半數0050的投資人持有不到1張，擁有5張以下的比例高達93%。

二、賣股版

「領息」就是把自己的錢給領出來，實際上和「賣股」沒什麼區別，差別一個是主動賣出、一個由投信被動代勞。

投資的重點是總報酬率，利用每年增殖的部位一樣能創造現金流。經過今年的大漲，0050成立以來的年化報酬率在11%以上，可說是在21年的歲月中保持強勁成長。

以年化報酬率11%估算，代表擁有價值1100萬元的0050，理論上經過1年，資產就會多出120萬元，賣掉一些部位就能實現平均月領10萬元的目標。

同樣以170元股價計算，持有張數約為65張可達標；對照集保結算所數據，全台約有1471人能月領10萬，不過這也只佔投資人數的0.22%。

若覺得以11%報酬率為例太樂觀，以全球股市視角來看，被動投資合理年化報酬率約為6~9%，以1年成長8%為例，大概要持有89張、價值1500萬元的0050，落在50-100張區間的投資人，人數肯定比抓11%報酬率的1471人要少。

估值再保守一點，以7%來算，理論上要持有101張、市值1751萬元，據集保所統計，最多僅有510位股東，佔總投資人數不到0.08%。

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

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