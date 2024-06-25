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00919除息日也是綠油油的一天！ 達人：以為殺到26元就差不多了

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

23日的發文一語成讖，00919在除息之後不但沒有往填息的道路走去，反而是往後倒車遠去。

是說今（24日）天的盤勢殺的有點兇，下跌439點，換言之是下跌1.89％，電子沒得撐盤，光是台積電一家就殺了30點，一直在千元大關徘徊，儘管金融指數小漲，也不能挽回頹勢。

通常我會在專注的股票除息時適時進一些貨，今天的919也太好買，以為殺到26元就差不多了，還一路退到25.9元去，現在離填息有超過1元的距離，填息路遙遙啊！

雖然一片綠油油，但卻是很好買的一天，今天大家有進什麼標的嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 填息 季配息 除息

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