ETF零股交易熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股昨（24）日重挫，跌破短多的5日均線，連續兩日收黑。 聯合報系資料照
台股昨（24）日重挫，跌破短多的5日均線，連續兩日收黑。 聯合報系資料照

台股昨（24）日重挫，跌破短多的5日均線，連續兩日收黑，逢低買盤隨之進場承接ETF，合計全日（盤中加盤後）ETF零股成交股數達2,444.43萬股，較21日大幅成長48.5%，改寫今年第四高紀錄。

AI龍頭輝達21日總市值退居全球第三，促使大盤昨日開低震盪走低，類股跌多漲少。其中，台積電、聯發科、鴻海、廣達持續回檔，衝擊多頭士氣，指數退守23,000點之下，並收在昨日最低點。台股ETF跟著台股盤勢拉回，平均62檔下跌1.5%，僅四檔反向台股ETF收紅，單日漲幅介於1.8%至2.3%間不等，金融股比重高的元大MSCI金融、國泰股利精選30兩檔收平盤。

台股零股成交量概況
台股零股成交量概況

然而，ETF投資人向來有逢低進場的操作特性，昨日隨大盤拉回，出現低接買盤進場，推升全日ETF零股成交股數達2,444.43萬股，為今年第四高，僅次於4月22日的2,510.19萬股、4月19日的4,018.35萬股、及4月16日的4,082.97萬股。

觀察零股市場ETF的交易概況，單日成交量前五大依序為：群益台灣精選高息389.8萬股、復華台灣科技優息285.89萬股、富邦台50達179.39萬股、國泰永續高股息156.4萬股、元大台灣50達149.93萬股。

其中，元大台灣50、富邦台50、復華台灣科技優息、元大高股息單日成交量都翻倍。

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