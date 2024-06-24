股票型ETF 動能 帶勁

聯準會官員釋出了鷹鴿交錯的訊息，加劇股債市震幅，從資金流向看，過去一周整體股票型ETF獲579.1億美元的資金淨流入，美國、亞洲、中國、日本分別獲得502.2億、30.3億、11.5億、3.5億美元資金流入，但歐洲、拉美、東歐分別出現4.8億、0.8億、0.1億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位建議三路並進，看好「創新財」的科技及生技產業型基金，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好AI將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，近期震盪提供空手者分批加碼機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，攀高的債券殖利率與高股利股都是收益投資具吸引力的標的。AI題材吸引投資目光，現階段在廣泛市場中找到被低估但具長期成長前景的標的，包括科技、工業與消費等。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，從近期經濟數據來看，美國5月核心CPI年增3.3%，低於市場預期，主要歸功於去年高基期、租金放緩，令通膨得以持續下行，而其他數據如JOLTS和ISM服務業數據也顯示企業持續招募減緩，暗指美國勞動力市場正在降溫，有望降低通膨升溫，也避免聯準會再度升息與陷入經濟衰退的可能性。

在投資布局上，鑒於美國經濟自第1季的過熱回復正常，搭配通膨降溫、企業營運仍穩健下，綜合來看仍相對有利美股後續表現，產業配置方面，仍持續看好半導體、公共事業、醫療保健等類股表現。