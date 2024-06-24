債券ETF 上月增胖1,624億

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

債券ETF持續吸金，根據投顧公會5月底資料，債券ETF規模達2.53兆元，僅5月單一個月即增加1,624.95億元，今年以來不到半年，已經大增5,168.03億元，是市場青睞的重要標的。

觀察掛牌的88檔原型債券ETF今年來含息市價表現，前十強漲幅都在7%以上，包含國泰10Y+金融債、群益0-1年美債、中信美國公債0-1、富邦全球非投等債、復華彭博非投等債等，主要集中在短債、非投等債、金融債等。

國泰投信ETF研究團隊表示，債券屬於「固定收益（Fixed Income）」資產，投資人在投資時已能預知未來的利息回報，大多是以固定利率來作為計算基礎，價格起伏小，也因此被認為比股票來的穩定，是喜好低風險、長期投資的高資產客戶或法人基金布局首選。這兩年來因為債價滑落到多年來的低點，台灣散戶投資人發現這塊投資新大陸，紛紛搶進投資簡單、交易快速、價格不貴，成分透明的債券ETF。

回顧過去美國聯準會（Fed）降息來臨前的利率高原期，非投資等級債與投資等級債表現依然會優於美國公債，以還在現在進行式的本次來看，非投資等級債報酬7.9%，投資等級債報酬3.6%，而美國公債僅0.9%；而2018年底至2019年的前一次利率高原期，非投資等級債與投資等級債都繳出雙位數的10.5%以上報酬，同一時期美國公債報酬則是5.1%。

對此，凱基A級公司債預定基金經理人鄭翰紘表示，從過去歷史數據顯示，當Fed採行預防性降息、全年降息1至3碼的情況下，非投資等級債與投資等級債的報酬都會優於美國公債。建議在降息來臨前，先把握票息率更勝BBB級、報酬優於其他投等債指數的中天期、信評居中A級公司債。

復華彭博非投等債經理人許忠成表示，目前非投資等級債的殖利率仍在長期相對較高水準，在市場風險情緒穩定的情況下，有助指數反映債息累積而緩步墊高。此外，隨Fed高機率在今年啟動降息、美國經濟硬著陸風險下降，有利美債殖利率下滑，進一步帶動全球債市邁向多頭走勢，非投資等級債也將受惠。

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