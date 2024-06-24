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囤房稅2.0上路後的投資新解方？法人推固定收益資產：債券ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
囤房稅2.0即將於7月1日正式上路，過往以投資房屋為主的大戶們紛紛尋找其他理財工具，但超過23,000點的台股讓人又愛又害怕，金融業專家推薦，選擇固定收益類型的資產，例如債券ETF會是比較穩妥的作法。記者許正宏／攝影
囤房稅2.0即將於7月1日正式上路，過往以投資房屋為主的大戶們紛紛尋找其他理財工具，但超過23,000點的台股讓人又愛又害怕，金融業專家推薦，選擇固定收益類型的資產，例如債券ETF會是比較穩妥的作法。記者許正宏／攝影

囤房稅2.0即將於7月1日正式上路，過往以投資房屋為主的大戶們紛紛尋找其他理財工具，但超過23,000點的台股讓人又愛又害怕，金融業專家推薦，選擇固定收益類型的資產，例如債券ETF會是比較穩妥的作法。

觀察投信投顧公會最新統計資料指出，5月全台ETF規模突破新台幣5兆元，其中，股票型ETF約2兆195億元、債券ETF則來到2兆5,394億元，債券型大幅超過股票型規模，債券ETF僅5月單一個月即增加1,624.95億元，今年以來不到半年，則已經大增5,168.03億元，可看出資金從去年以來，仍然源源不絕的大幅流入債券ETF，是市場青睞的重要標的。

國泰投信ETF研究團隊表示，債券屬於「固定收益」(Fixed Income)資產，指的是投資人在投資時已能預知未來的利息回報，大多是以固定利率來作為計算基礎，價格起伏小，也因此大多被認為比股票來的穩定，是喜好低風險、長期投資的高資產客戶或法人基金布局首選。這兩年來因為債價滑落到多年來的低點，讓聰明的台灣散戶投資人發現了這塊投資新大陸，紛紛搶進投資簡單、交易快速、價格不貴，成分又透明的債券ETF。

以國泰20年美債（00687B）為例，6月21日為止，持有千張以上的大戶即有160位，最新規模已超過新台幣1,600億元，是國泰投信旗下債券ETF的人氣王。00687B基金經理人江宇騰表示，00687B受到歡迎主要有三大原因，第一00687B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，指數的持債主體是美國政府公開發行的美元計價債券，有政府撐腰，違約風險極低，被全球視為無風險資產；第二規模大、流動性佳，00687B交易熱絡，較無流動性問題；第三是溢價幅度低，較無買貴的疑慮，此外，00687B是季配息基金，還能創造被動收入，很適合納入退休規劃，定期定額作為長期投資的核心布局。

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