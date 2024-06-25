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00919配息後股價飆！他想進場怕買貴 網曝靠1招成本最可控

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買00919。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
網友想買00919。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

00919於24日配發0.7元現金，過去的四次配息次次均填息，最快一次是2天，最慢一次是53天，平均填息天數是29天，配息發放日則是落在7/15日。PTT網友討論，00919公佈配息後股價一路往上飆升，甚至衝破27塊，他打算在股價25塊左右時繼續買進擴倉，其他人表示，只要持續定期定額買進，整體來說成本差不了太多。

00919上月完成換股，目前成分股包括2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上。

一名網友在PTT發文表示，00919公佈配息後股價一路往上飆升，甚至衝破27塊，他本來持續有買進，但前陣子需要現金，只好先賣出變現，近日等到除息，股價下跌，剛好定存到期，手頭也比較寬裕，因此考慮再度買進，持續擴倉，目前股價約25塊左右，他問「現在進去繼續買是合適的時機嗎？還是說可以再等一下，有機會再等到更甜的價格嗎？」

其他人則留言「持續定期買進就好，差不了多少，除非你每次都能買在低點」、「我看好別檔，不過高股息沒選到垃圾，越跌越買沒問題」、「我覺得25已經很甜了」、「919就是跌就買，沒意外下一次配息也會保持0.7」、「我之前23也在猶豫要不要買，結果他就漲到25了，結論還是不要猶豫，資金夠就可以買」。

還有人留言「支持跌了就買」、「不知道高低點不會分批買喔」、「這檔的成長一直都表現不錯，現在進場也有機會賺到配息跟價差」、「50年後回來看變2590，不買後悔死」、「高息ETF貼息進場賺得比填息多」、「長期持有不就是無腦多，無腦多還管價格？有錢就買」。

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