快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

美債20年怎進場…殖利率接近4.52％就會開始買！ 達人：就技術面4.74％將漸成歷史

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

股市爆料同學會．無為】

大家午安！

未來兩週下降趨勢上緣，將下移至4.63%附近，就技術面來說，4.74%將漸漸成為歷史。

4.63-4.74%這一段是目前未來最香的。還是有機會再來，但時間不多了，有機會一定要把握！

既然4.52%現在轉為壓力位，下週若有接近4.52%我就會開始買，主要目標還是擺在4.63%以及上述至4.74%的那一段。

4.41%以下不買右側
考慮是否4.41%以下成立私密社團，請大家給建議。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 債券ETF 季配息 聯準會 降息

延伸閱讀

00940終於解套...配得出高息？達人分析：換股後績效贏0056、股息看1點

00919今天除息0.7元…過去四次皆填息！ 達人：這回同樣會無礙完成

「巨嬰」00940近期績效不錯…首次配息會好？ 女子：0056、00878、00919、00929成分股剖析

00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

相關新聞

美債20年怎進場…殖利率接近4.52％就會開始買！ 達人：就技術面4.74％將漸成歷史

4.63-4.74%這一段是目前未來最香的。還是有機會再來，但時間不多了，有機會一定要把握！

00878最強王牌、00713被低估、00929主力買進、0056穩健偏積極！ 存股哥：年中小回顧

今年其實頗有2021的氛圍，就是大盤指數漲得不像話，感覺空頭根本不會來臨，殊不知大多頭後就來個2022，想表達的是我不知道多頭什麼時候會結束，但空頭循環肯定會到來。

00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

預估00940的第一次月配息的年化報酬率不會像00919、00929等熱門高配息ETF，動輒8.5～12％的這麼高數字，比較有可能是在5～7％的範圍裡，也就是每單位配發0.04～0.06元的水準...

「巨嬰」00940近期績效不錯…首次配息會好？ 女子：0056、00878、00919、00929成分股剖析

今年以來的台灣高股息產品，從群益投信喊出「00919未來四次配息不低於0.54元」開始，掀起高股息ETF拉高超高配息率的風潮。不過這個現象是正常的嗎？

00919今天除息0.7元…過去四次皆填息！ 達人：這回同樣會無礙完成

我個人00919還是認為會填息，若有填息無力感的勢力拉扯，只會延後填息的時間...

00944為何如此看好…且不將視為高股息ETF？ 專家：比較像「一籃子強勢股」

破例買這檔高股息ETF，是因為我沒把它當「高股息ETF」來看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。