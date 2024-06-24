美債20年怎進場…殖利率接近4.52％就會開始買！ 達人：就技術面4.74％將漸成歷史

【股市爆料同學會．無為】

大家午安！

未來兩週下降趨勢上緣，將下移至4.63%附近，就技術面來說，4.74%將漸漸成為歷史。

4.63-4.74%這一段是目前未來最香的。還是有機會再來，但時間不多了，有機會一定要把握！

既然4.52%現在轉為壓力位，下週若有接近4.52%我就會開始買，主要目標還是擺在4.63%以及上述至4.74%的那一段。

4.41%以下不買右側

考慮是否4.41%以下成立私密社團，請大家給建議。

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