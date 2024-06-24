00878最強王牌、00713被低估、00929主力買進、0056穩健偏積極！ 存股哥：年中小回顧

2024也過了超過一半了，今年加權指數已經漲了5399點（+30.24%），自評在這波漲幅中已經盡可能做到完美了，雖然還是有些許遺憾，例如興富發賣在40但現在漲到52，不過我自認已是當下最好的決定，專注在當下、努力向前才是該做的事。

今年其實頗有2021的氛圍，就是大盤指數漲得不像話，感覺空頭根本不會來臨，殊不知大多頭後就來個2022，想表達的是我不知道多頭什麼時候會結束，但空頭循環肯定會到來。

所以我才一再強調穩健投資的重要性，尤其像我這樣是有開槓桿人，切勿壓上所有身家，永遠保有退幾步的空間，在風險與報酬中取得平衡，才能將槓桿的威力發揮到最大，這樣能確保你在空頭時還能留在場上，甚至有本錢繼續加碼。

今天來快速回顧一下我目前的持股。也順便做個紀錄

第一金

張數：65.1

成本：12.63

報酬：$1,001,156(121.69%）

存了10年才發現它其實是開槓桿神器，有了第一金讓我在2022的維持率都還能保持在190%以上。今年金融股普遍表現都蠻好的，所以金融保險佔比高的ETF可以期待一下，自己是蠻期待940下半年的表現啦。

00878

張數：110

成本：18.96

報酬：$537,900(25.79%）

我心中的最強王牌，未來我相信它在我心中的地位仍然無法被撼動，目前漲幅就是878該有的樣子，雖然緩慢但也穩定向上，比較驚豔的是股息也越配越多，我自己還是會不斷加碼，希望幾年內能衝到200張以上。

00713

張數：10.4

成本：42.25

報酬：$168,529（38.34%）

連我都有點太低估713了，回檔能扛，大盤漲它跟漲，可能跌200點以內713都是無敵的。雖然成分股比較分散，但也確實發揮到分散風險的效果，只能說它的選股邏輯真的好。

0056

張數：27

成本：37.49

報酬：$119,070（11.76%）

個人認為56 算是穩健偏積極的，相對878就是穩健偏保守，這要去看可能會比較好理解這兩個的差異我想。今年我也會陸續再買一點56，不然2.5.11這幾個月份的股息數太少了。

00919

張數：40

成本：24.24

報酬：$108,000（11.14%）

這幾個月雖然沒有去年到今年初的那種氣勢，但股息實在是太多了，拿它跟713組1.4.7.10配息月真的再適合不過，919股息更多、713更為穩健，不過919目前還暫緩買進，還是會把主力資金先買929其次是56。

00929

張數：30.8

成本：20.15

報酬：$33,317（5.36%）

現在主要買929的原因上面也提過了，我要拉高2.5.11月份的股息，而且買929的話月月配也能全部一起提升，但它都科技股，我真得比較不愛，不過「本斥但大」，看它殖利率超高的份上我還是買了。

以上是我自己對於持股的小小回顧，還有很多很好的ETF像915、946等等我之前也都寫過心得，未來可能也會買940或939，總之就邊存邊調整方向嘍，先把目前的月月配建立的更完美，才有銀彈繼續買其他的標的呀。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。