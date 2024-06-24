快訊

Apple Watch悄加入1隱藏版功能用法曝光！果粉傻眼：蘋果都沒說

曲棍球／6連勝奪冠！中華女將亞青盃全勝封后創紀錄

地板黏就馬上走人！主廚舉9種「餐廳一定很髒」跡象：當心食安風險

00878最強王牌、00713被低估、00929主力買進、0056穩健偏積極！ 存股哥：年中小回顧

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

2024也過了超過一半了，今年加權指數已經漲了5399點（+30.24%），自評在這波漲幅中已經盡可能做到完美了，雖然還是有些許遺憾，例如興富發賣在40但現在漲到52，不過我自認已是當下最好的決定，專注在當下、努力向前才是該做的事。

今年其實頗有2021的氛圍，就是大盤指數漲得不像話，感覺空頭根本不會來臨，殊不知大多頭後就來個2022，想表達的是我不知道多頭什麼時候會結束，但空頭循環肯定會到來。

所以我才一再強調穩健投資的重要性，尤其像我這樣是有開槓桿人，切勿壓上所有身家，永遠保有退幾步的空間，在風險與報酬中取得平衡，才能將槓桿的威力發揮到最大，這樣能確保你在空頭時還能留在場上，甚至有本錢繼續加碼。

今天來快速回顧一下我目前的持股。也順便做個紀錄

第一金

張數：65.1
成本：12.63
報酬：$1,001,156(121.69%）

存了10年才發現它其實是開槓桿神器，有了第一金讓我在2022的維持率都還能保持在190%以上。今年金融股普遍表現都蠻好的，所以金融保險佔比高的ETF可以期待一下，自己是蠻期待940下半年的表現啦。

00878

張數：110
成本：18.96
報酬：$537,900(25.79%）

我心中的最強王牌，未來我相信它在我心中的地位仍然無法被撼動，目前漲幅就是878該有的樣子，雖然緩慢但也穩定向上，比較驚豔的是股息也越配越多，我自己還是會不斷加碼，希望幾年內能衝到200張以上。

00713

張數：10.4
成本：42.25
報酬：$168,529（38.34%）

連我都有點太低估713了，回檔能扛，大盤漲它跟漲，可能跌200點以內713都是無敵的。雖然成分股比較分散，但也確實發揮到分散風險的效果，只能說它的選股邏輯真的好。

0056

張數：27
成本：37.49
報酬：$119,070（11.76%）

個人認為56 算是穩健偏積極的，相對878就是穩健偏保守，這要去看可能會比較好理解這兩個的差異我想。今年我也會陸續再買一點56，不然2.5.11這幾個月份的股息數太少了。

00919

張數：40
成本：24.24
報酬：$108,000（11.14%）

這幾個月雖然沒有去年到今年初的那種氣勢，但股息實在是太多了，拿它跟713組1.4.7.10配息月真的再適合不過，919股息更多、713更為穩健，不過919目前還暫緩買進，還是會把主力資金先買929其次是56。

00929

張數：30.8
成本：20.15
報酬：$33,317（5.36%）

現在主要買929的原因上面也提過了，我要拉高2.5.11月份的股息，而且買929的話月月配也能全部一起提升，但它都科技股，我真得比較不愛，不過「本斥但大」，看它殖利率超高的份上我還是買了。

以上是我自己對於持股的小小回顧，還有很多很好的ETF像915、946等等我之前也都寫過心得，未來可能也會買940或939，總之就邊存邊調整方向嘍，先把目前的月月配建立的更完美，才有銀彈繼續買其他的標的呀。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 2892第一金

延伸閱讀

00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

「巨嬰」00940近期績效不錯…首次配息會好？ 女子：0056、00878、00919、00929成分股剖析

00919今天除息0.7元…過去四次皆填息！ 達人：這回同樣會無礙完成

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

相關新聞

00878最強王牌、00713被低估、00929主力買進、0056穩健偏積極！ 存股哥：年中小回顧

今年其實頗有2021的氛圍，就是大盤指數漲得不像話，感覺空頭根本不會來臨，殊不知大多頭後就來個2022，想表達的是我不知道多頭什麼時候會結束，但空頭循環肯定會到來。

00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

預估00940的第一次月配息的年化報酬率不會像00919、00929等熱門高配息ETF，動輒8.5～12％的這麼高數字，比較有可能是在5～7％的範圍裡，也就是每單位配發0.04～0.06元的水準...

「巨嬰」00940近期績效不錯…首次配息會好？ 女子：0056、00878、00919、00929成分股剖析

今年以來的台灣高股息產品，從群益投信喊出「00919未來四次配息不低於0.54元」開始，掀起高股息ETF拉高超高配息率的風潮。不過這個現象是正常的嗎？

00919今天除息0.7元…過去四次皆填息！ 達人：這回同樣會無礙完成

我個人00919還是認為會填息，若有填息無力感的勢力拉扯，只會延後填息的時間...

00944為何如此看好…且不將視為高股息ETF？ 專家：比較像「一籃子強勢股」

破例買這檔高股息ETF，是因為我沒把它當「高股息ETF」來看。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。